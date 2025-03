Microsoft 365 Family: tutti gli strumenti per la tua famiglia in OFFERTA SPECIALE!

Se siete alla ricerca di una soluzione completa per la produttività digitale, oggi è il momento perfetto per approfittare di un'offerta davvero vantaggiosa su Amazon. L'abbonamento Microsoft 365 Family è disponibile a soli 55,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo più basso recente di 75,99€. Si tratta di una promozione imperdibile per chi desidera dotarsi di tutti gli strumenti essenziali per lavorare, studiare e organizzare la propria vita digitale in famiglia.

Abbonamento di 12 mesi a Microsoft 365 Family, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft 365 Family è un abbonamento annuale valido fino a sei persone, ognuna delle quali può utilizzare le applicazioni su un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente. Il pacchetto include le versioni desktop delle celebri applicazioni Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, arricchite dalla presenza di Microsoft Copilot, l'assistente basato su intelligenza artificiale che aiuta a velocizzare compiti complessi, scrivere testi migliori e analizzare dati in modo più efficiente.

Uno dei punti di forza principali di questo abbonamento è l'accesso fino a 6 TB di spazio di archiviazione sicuro su OneDrive, pari a 1 TB per ogni utente. Grazie a questa funzione, è possibile salvare documenti, foto e video nel cloud con la massima sicurezza, accedendo ai contenuti da PC, Mac, tablet e smartphone, sia Android che iOS. Inoltre, la suite integra funzionalità avanzate di sicurezza dei dati, per proteggere le vostre informazioni personali da virus, ransomware e altre minacce informatiche.

Con Microsoft Designer, anche la creatività trova spazio: si tratta di uno strumento AI per la creazione di grafiche accattivanti e professionali, perfetto per progetti scolastici, social media o presentazioni di lavoro. Tutto questo è disponibile con un semplice codice digitale, attivabile immediatamente dopo l'acquisto.

A soli 55,99€, Microsoft 365 Family rappresenta un investimento intelligente e conveniente per tutta la famiglia. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per portare la vostra produttività al livello successivo e non dimenticare di dare un'occhiata alla nostra selezione delle migliori offerte di primavera di Amazon.

Vedi offerta su Amazon