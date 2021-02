Microsoft Edge, collezioni e download ricevono un gradito redesign

Microsoft ha presentato in anteprima le novità che raggiungeranno il proprio browser Edge nella versione 90, al momento disponibile solo per gli Insider che stanno utilizzando le versioni in sviluppo Dev o Canary. L’azienda ha mostrato una nuova interfaccia utente per i download e per le collezioni, un cambiamento che verrà sicuramente apprezzato dagli utenti del browser.

L’esperienza utente per download e collezioni in Microsoft Edge sta per cambiare. Ad annunciare i cambiamenti in arrivo con Edge 90 è stata l’azienda stessa nel proprio blog dedicato al browser web di nuova generazione. I cambiamenti, attualmente disponibili nelle release Dev e Canary del software, raggiungeranno molto presto il resto della user base.

Il primo cambiamento messo in evidenza da Microsoft riguarda le cosiddette collezioni. Cliccando sul pulsante dedicato a questa funzione esclusiva di Edge non verrà più aperto un pannello laterale ma sarà visualizzata la lista all’interno di un popup in sovrapposizione della pagina. Gli utenti che lo desiderano potranno sempre premere un pulsante e aprire la sidebar dedicata, tuttavia non sarà più automatico.

Inoltre, Microsoft sta anche rendendo più facile l’aggiunta di pagine web a qualsiasi particolare collezione. Ora è possibile passare con il mouse sopra una delle pagine e premere il nuovo pulsante di aggiunta, invece di aggiungere manualmente la pagina web alla collezione come è necessario fare in questo momento.

Lo stesso trattamento è stato riservato alla pagina di download. Invece di aprire una nuova scheda all’apertura dei download, ora il browser mostrerà un popup in sovraimpressione che contiene le informazioni principali e la gestione dei file in corso di download.

Piccole novità che vanno però a migliorare l’esperienza d’uso quotidiana rendendola più immediata ed accessibile. Se siete tra gli utenti Insider che già utilizzano le build in anteprima Dev o Canary controllate gli aggiornamenti di Microsoft Edge per ricevere la nuova interfaccia, altrimenti potete procedere al download delle build dedicate agli sviluppatori da questo link.