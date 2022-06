Con il servizio Xbox Cloud Gaming, Microsoft punta a rendere accessibile il gioco da qualsiasi dispositivo, motivo per cui ha da poco svelato nuove funzionalità dedicate sul browser proprietario Edge che mirano ad aumentare la qualità delle immagini, nonché migliorare l’esperienza quando viene utilizzato il servizio.

La prima è Clarity Boost, una novità in realtà annunciata a novembre dell’anno scorso, che permette di aumentare la nitidezza delle immagini trasmesse. Chi ha avuto modo di provare il servizio cloud gaming di Microsoft, avrà notato una leggera perdita di qualità causata dallo streaming stesso. La tecnologia introdotta dall’azienda, che fa uso di upscaling lato client, permette di sopperire sia migliorando la qualità generale che anche i dettagli grafici. La funzionalità è stata adesso rilasciata anche nella versione stabile di Microsoft Edge ed è quindi disponibile a tutti gli utenti.

La funzione Clarity Boost di Microsoft Edge

L’azienda ha anche rinnovato l’esperienza d’uso della sezione “Giochi”, che è possibile trovare nella pagina principale del browser: vengono adesso fornite info e contenuti personalizzati in base ai giochi di interesse, accedendo inoltre con il proprio account Xbox sarà possibile ricevere ulteriori contenuti correlati sia ai titoli che si sta giocando, che quelli presenti nella propria libreria. Microsoft ha inoltre ottimizzato la “Modalità Efficienza”, da tempo presente nel browser e attivabile nella sezione “Prestazioni” raggiungibile dal menù del browser, attivandola sarà possibile diminuire l’uso di risorse da parte di Edge, così da migliorare ulteriormente la fluidità dello streaming durante il gioco.

Sebbene le novità annunciate siano state rilasciate a partire da oggi, il rilascio di queste avviene in modalità graduale, di conseguenza non tutti riceveranno da subito le nuove funzioni, motivo per cui potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima di ricevere l’aggiornamento su Edge. Rimanendo in tema Microsoft, la casa ha dalla scorsa settimana reso disponibile al donwload, sia per smartphone Android che iOS, il suo antivirus proprietario Windows Defender, novità che potete approfondire nel nostro articolo dedicato.