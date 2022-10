Oltre a Surface Pro 9, Microsoft ha annunciato oggi anche il nuovo Surface Laptop 5. Il nuovo portatile ricorda il modello precedente sotto molti punti di vista, dallo schermo 3:2 disponibile in due diversi tagli (13,5 pollici e 15 pollici) allo chassis in metallo o alcantara, ma sotto la scocca presenta diverse novità, a partire dall’assenza di una versione con processore AMD. Tutte le configurazioni di Surface Laptop 5 sono infatti equipaggiate con processore Intel Core Alder Lake di 12esima generazione, inoltre sono tutte certificate Intel EVO, sia i modelli business che quelli consumer.

Surface Laptop 5 da 13,5″ metterà a disposizione due CPU tra cui scegliere, Intel Core i5-1235U e Intel Core i7-1255U, mentre sul modello da 15″ sarà disponibile solamente il Core i7. Il comparto grafica è affidato in entrambi i casi alla Iris Xe integrata, mentre per RAM e archiviazione è possibile configurare fino a 32GB LPDDR5X e SSD fino a 1TB. La connettività wireless è garantita da Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, mentre la dotazione porte offre una USB-C Thunderbolt 4, una USB 3.1 tipo A e un jack da 3,5mm, oltre ovviamente alla porta proprietaria Surface Connect.

L’autonomia è dichiarata fino a 18 ore per il modello da 13,5″ e fino a 17 ore per quello da 15″, ma ovviamente andrà testata in scenari reali per valutarla come si deve. Entrambi i laptop saranno disponibili in colorazione grigia e nero opaca, mentre la versione più piccola arriverà anche in altre due versioni, denominate “Sage” e “Sandstone”. Il poggiapolsi in alcantara sarà infine disponibile solamente sul modello 13,5″.

Microsoft Surface Laptop 5 13,5″ Microsoft Surface Laptop 5 15″ CPU Intel Core i5-1235U or Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1255U Graphics Intel Iris Xe (integrated) Intel Iris Xe (integrated) Memory Up to 32GB LPDDR5x Up to 32GB LPDDR5x Storage Up to 1TB SSD Up to 1TB SSD Display 13.5-inch PixelSense, 2256 x 1504, 3:2 aspect ratio, Dolby Vision IQ 15-inch PixelSense, 2496 x 1554, 3:2 aspect ratio, Dolby Vision IQ Networking Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Webcam 720p 720p Battery Life Up to 18 hours Up to 17 hours Starting Price $999.99 $1,299.99 Availability Oct. 5 Oct. 5

Entrambi i laptop usano uno schermo PixelSense con rapporto d’aspetto 3:2 e supporto a Dolby Vision IQ, ma a differenza di quanto visto su Surface Pro 9, qui la frequenza d’aggiornamento non arriva a 120Hz e si ferma a 60Hz. Anche la webcam è peggiore rispetto a quella del convertibile, con una risoluzione solamente 720p.

“Con l’obiettivo di soddisfare i nostri clienti, scegliamo per ogni prodotto i giusti componenti in base a form factor, scenario e tipologia di cliente” ha dichiarato Microsoft. “Si tratta di un processo ponderato, dove lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per ottimizzare e perfezionare l’esperienza generale. Per questo prodotto siamo felici di aver adottato i processori Intel Core di 12esima generazione. Costruiti sulla piattaforma Intel EVO, questi chip aiuteranno Surface Laptop 5 per raggiungere l’equilibrio perfetto tra stile e potenza; proprio questo equilibrio ha portato Surface Laptop a essere il dispositivo Surface più amato”.

I nuovi Surface Laptop 5 arriveranno il 25 ottobre, con prezzi a partire da 999 Dollari per il modello da 13,5″ con Core i5, 8GB di RAM e SSD da 256GB e da 1299,99 Dollari per quello da 15″ con Core i7 e 8GB di RAM.