Microsoft Surface Pro 9 CROLLA a un prezzo SHOCK! (-480€)

Se siete alla ricerca di un notebook che unisca la versatilità di un tablet con le prestazioni di un portatile top di gamma, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon. Il Microsoft Surface Pro 9 è attualmente disponibile a un prezzo scontato del 36%, passando da 1.329,00€ a soli 849,00€: un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'avanguardia ma non vuole spendere una fortuna!

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Microsoft Surface Pro 9 è la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo estremamente versatile, che non solo offre infatti la potenza di un laptop da top di gamma, ma presenza anche la caratteristica 2-in-1, con la sua tastiera smontabile che lo rende infatti un tablet touchscreen all'evenienza. Grazie al processore Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe integrata non ci sono compromessi in ambito lavorativo, neanche per le mansioni più impegnative, per quanto non sia ovviamente un dispositivo più di tanto adatto al gaming, se non in cloud.

Con fino a 15,5 ore di autonomia, il Microsoft Surface Pro 9 è perfetto per professionisti e studenti che necessitano di un dispositivo da non dover caricare per l'intera giornata lavorativa. La praticità del dispositivo è ulteriormente incrementata dalla tastiera Signature per Surface Pro, che offre la possibilità di riporre e ricaricare la penna Surface Slim Pen 2 (non inclusa in questa versione), rendendo il passaggio dalla modalità tablet a laptop veloce e senza intoppi. Lo schermo PixelSense da 13 pollici offre un touchscreen ottimizzato per Windows 11, e non manca anche una porta Thunderbolt 4 per il trasferimento veloce di dati.

Ad un prezzo di 849,00€, il Microsoft Surface Pro 9 offre un'incredibile combinazione di prestazioni, versatilità e design. Rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo due-in-uno capace di soddisfare sia le esigenze di produttività che di intrattenimento, il tutto in un pacchetto elegante e comodo. La sua lunga durata della batteria e le potenti capacità del processore lo rendono un investimento solido per l'uso quotidiano e lavorativo.

