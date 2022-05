Microsoft Teams è la nota piattaforma di collaborazione e produttività del Colosso di Redmond, utilizzata principalmente per le riunioni in ambito lavorativo. Tra le novità in arrivo, Microsoft ha annunciato la funzione attualmente nota come Live Share, che permetterà ai partecipanti di creare e modificare documenti durante le riunioni. Questa funzione sarà disponibile in tutte le app integrate con Microsoft Teams, che porteranno le conferenze al livello successivo, dalla mera condivisione dello schermo a sessioni davvero interattive.

Sebbene non sia ancora disponibile, già diverse aziende stanno lavorando ad app che utilizzeranno la nuova funzionalità di Live Share, fra cui Hexagon, Accenture, Parabol e molte altre.

Microsoft Teams

Un’altra novità su Microsoft Teams è l’integrazione dell’app Whiteboard, che offre un’esperienza d’uso abbastanza simile a ciò che offrirà Live Share, una vera e propria lavagna virtuale su cui prendere appunti, segnare termini chiave e condividere spunti con il resto del team durante le riunioni.

Alla base di queste nuove modalità di collaborazione c’è il Fluid Framework messo a punto da Microsoft originariamente per Office.com e reso successivamente open source, che consente di creare servizi maggiormente interattivi sia in app che sul web: immaginate una struttura a blocchi per la creazione di qualsiasi tipo di documento, non solo file di testo, ma anche fogli di calcolo e presentazioni, andando un po’ a superare il concetto delle singole app come Word, Excel e PowerPoint. Qualcosa di simile a quanto vediamo tutti i giorni sui CMS, ma orientato più alla creazione di documenti condivisibili fra il team che pagine da pubblicare sul web sotto forma di blog o articoli.

D’altronde, Microsoft si sta impegnando da tempo nell’ambito del lavoro ibrido, aggiornando i propri sistemi operativi e le suite di produttività con un focus particolare sulla condivisione di documenti e sulla collaborazione di team dislocati in diverse sedi fisiche.