Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Midea MF10EW70B, lavatrice slim a carica frontale da 7 kg con Classe Energetica A, motore BLDC silenzioso ed efficiente e funzione Steam Care per eliminare fino al 99,9% di batteri e odori. Ora disponibile a soli 265,00€ invece di 349,90€, con uno sconto del 24%.

Lavatrice Midea Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La Midea MF10EW70B è la lavatrice ideale per chi vive in appartamenti di piccole dimensioni grazie al suo design slim a carica frontale, perfetto per spazi ridotti. È consigliata a single, coppie e famiglie attente ai consumi, che cercano un elettrodomestico efficiente con Classe Energetica A, capace di ridurre i costi in bolletta fino al 40% rispetto alle macchine di Classe D. Chi ha poco tempo apprezzerà i programmi rapidi da 15 e 45 minuti, mentre chi tiene alla cura dei tessuti troverà nelle 4 opzioni di temperatura e nella funzione Steam Care degli alleati preziosi contro batteri e odori.

Con uno sconto del 24%, passando da 349,90€ a soli 265€, questa lavatrice rappresenta un acquisto conveniente per chi desidera qualità senza rinunciare al risparmio. Il motore inverter BLDC garantisce silenziosità e durata nel tempo, riducendo il rumore del 10,4% rispetto ai motori tradizionali. È la scelta giusta per chi cerca un prodotto versatile, tecnologicamente avanzato e adatto a soddisfare le esigenze quotidiane di lavaggio in modo rapido ed efficiente.

La Midea MF10EW70B è una lavatrice slim a carica frontale da 7 kg con classe energetica A e motore BLDC Inverter silenzioso. La funzione Steam Care elimina il 99,9% dei batteri, mentre i programmi rapidi da 15 e 45 minuti garantiscono lavaggi veloci ed efficienti.

Vedi offerta su Amazon