Migliora subito il tuo setup con questo monitor gaming perfetto per i pro, oggi a MENO DI 140€!

Se state cercando un monitor gaming ad alte prestazioni, dal design moderno e un prezzo imbattibile, l’offerta Amazon sull'MSI G2712F è esattamente ciò di cui avete bisogno. Attualmente disponibile a soli 139,99€, grazie a uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 199€, questo monitor combina caratteristiche tecniche avanzate con un design accattivante, perfetto per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

MSI G2712F, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G2712F è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) e pannello IPS. Questo significa che non solo godrete di una qualità d’immagine straordinaria, con colori vivaci e ampi angoli di visione, ma potrete anche contare su una fluidità di gioco eccezionale grazie a un refresh rate di 180Hz. La combinazione tra l’alta frequenza di aggiornamento e il tempo di risposta ultra-rapido di 1ms (GtG) garantisce un’esperienza di gioco senza compromessi, perfetta per gli appassionati di esports e per chi vuole avere sempre il massimo controllo sull’azione. Grazie alla tecnologia Adaptive Sync, inoltre, potrete dire addio a problemi di tearing e stuttering, garantendo una sincronizzazione perfetta tra il monitor e la vostra scheda grafica.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la straordinaria gamma cromatica dell'MSI G2712F, che copre fino al 96% dello spazio sRGB, offrendo una precisione dei colori ideale per qualsiasi tipo di contenuto, dai videogiochi ai film. Le tecnologie Less-Blue Light e Anti-Flicker proteggono i vostri occhi anche durante lunghe sessioni di gioco, riducendo l’affaticamento visivo e migliorando il comfort. Inoltre, il pannello IPS garantisce un contrasto dinamico elevato (fino a 100M:1), con dettagli nitidi anche nelle scene più scure grazie alla modalità MSI Night Vision.

Per quanto riguarda la connettività, MSI G2712F è dotato di porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b CEC, rendendolo compatibile non solo con PC e console, ma anche con laptop e altri dispositivi. Il design frameless e la predisposizione VESA 100x100 consentono di integrarlo facilmente in una configurazione multi-monitor o di montarlo a parete, ottimizzando lo spazio e migliorando l’aspetto del vostro setup.

Infine, il monitor dispone di un joystick a 5 vie sul retro per navigare comodamente nel menu e di un supporto regolabile in inclinazione per garantire la massima ergonomia. Non perdete questa occasione: approfittate subito dello sconto del 30% e acquistate l'MSI G2712F a soli 139,99€ su Amazon.

Vedi offerta su Amazon