Se cercate un gadget tech originale e divertente, Legami propone su Amazon il mini speaker wireless Pump Up The Volume a tema cactus al prezzo di 19,95€. Questo simpatico dispositivo non è solo un vivavoce Bluetooth, ma permette anche di scattare selfie da remoto, perfetto per immortalare i momenti più divertenti delle vostre feste. Con il suo design compatto e il rivestimento in gomma, è l'accessorio ideale per chi ama combinare tecnologia e stile!

Mini Speaker Wireless Legami, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Legami Pump Up The Volume è lo speaker wireless perfetto per chi cerca un accessorio tecnologico che unisca funzionalità e design originale. Ideale per i giovani e gli amanti dello stile eccentrico, questo mini altoparlante a forma di cactus soddisfa le esigenze di chi desidera portare la musica ovunque senza rinunciare all'estetica. Con il suo rivestimento in gomma e dimensioni compatte di soli 5,8 cm, si adatta perfettamente a chi ha uno stile di vita dinamico e vuole un dispositivo facilmente trasportabile in borsa o zaino. La funzione vivavoce lo rende inoltre indispensabile per chi necessita di gestire chiamate in modalità hands-free durante il lavoro o in movimento.

Questo prodotto è consigliato agli appassionati di social media e selfie, grazie alla sua innovativa capacità di scattare foto da remoto: una caratteristica che vi permetterà di immortalare momenti di gruppo senza dover utilizzare un timer o chiedere a qualcuno di fare da fotografo. È la scelta ideale anche per chi apprezza i gadget tecnologici dal design giocoso e cerca un regalo originale per amici e familiari. Il tema cactus lo rende un complemento d'arredo simpatico per scrivanie, comodini o mensole, perfetto per chi desidera personalizzare i propri spazi con accessori che riflettano una personalità allegra e non convenzionale.

Il Legami Pump Up The Volume è un mini speaker wireless che unisce tecnologia e design divertente a tema cactus. Compatto e pratico con i suoi 5,8 cm di lunghezza, presenta un rivestimento esterno in gomma e interno in plastica per resistenza e stile. Include una funzione speciale che vi permette di scattare selfie da remoto, perfetto per immortalare i vostri momenti di festa senza dover toccare il telefono.

Vedi offerta su Amazon