Minisforum DMAF5 è un mini PC AMD portatile e conveniente

Minisforum DMAF5 è un mini PC dotato di APU AMD Ryzen che dovrebbe permettere un gameplay a framerate più che sufficienti anche con i titoli più recenti, questo se si è disposti ad abbassare leggermente il dettaglio grafico. Sul profilo Facebook dell’azienda, è riportato che la configurazione di base dovrebbe avere un prezzo di circa 399 dollari e che sarà disponibile da metà luglio tramite INDIEGOGO.

Parlando di connettività, troviamo quattro porte USB 3.1, due porte Ethernet Gigabit e un ingresso USB Tipo-C che può anche essere utilizzato come uscita video aggiuntiva, portando il totale di uscite video a tre le quali sono tutte in grado di riprodurre immagini 4K a 60Hz. È possibile aprire il case senza attrezzi, infatti il pannello superiore si può sganciare con una piccola pressione.

All’interno è inserita un’APU AMD Ryzen 5 3550H, dotata di una CPU mobile quad core con un clock di base di 2,1GHz e una frequenza massima di 3,7GHz. Le prestazioni grafiche sono affidate all’iGPU Radeon Vega 8, operante a 1200MHz. La scheda madre include due slot che consentono di montare fino a 32GB di RAM SODIMM DDR4-2400. C’è anche uno slot per SSD M.2 2280 e un cavo SATA III al quale collegare un’unità di storage da 2,5 pollici.

Il modello base sarà commercializzato al prezzo di lancio di 399 dollari con un singolo banco RAM DIMM da 8GB e un’unità SATA M.2 da 256GB. Sarà inoltre disponibile un modello da 529 dollari, con specifiche superiori, equipaggiato con la stessa APU ma con 16GB di RAM. Purtroppo l’azienda non ha rivelato se il modello in questione disporrà di un singolo banco da 16GB o due stick da 8GB. Lo spazio di archiviazione, invece, sale a 512GB.

Le prestazioni di gioco sono ammirevoli, ma questo non è un sistema idoneo per giocare a titoli “next-gen” come Cyberpunk 2077. Nel video YouTube di cui sopra si possono verificare le prestazioni della macchina su titoli del calibro di GTA V, Star Wars Jedi: Fallen Order (Amazon), The Witcher 3 e Assassin’s Creed Odyssey (Amazon), eseguiti con livelli di dettaglio medio. Oh, quasi dimenticavamo, sì ci gira Crysis nella versione originale!

Sulla pagina Facebook di Minisforum è menzionato anche l’arrivo di una versione con specifiche più elevate equipaggiata con una CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3).