Monitor 27" 180Hz ASUS a un PREZZO IMPERDIBILE! MENO di 140€!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming performante e dal prezzo accessibile, ASUS TUF Gaming VG279Q3A rappresenta un'opportunità imperdibile. Disponibile su Amazon a soli 139,99€, questo schermo da 27 pollici offre un sconto del 12% rispetto al prezzo mediano di 159€, garantendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

ASUS TUF Gaming VG279Q3A, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor Full HD (1920x1080 pixel) è progettato per i videogiocatori più esigenti, grazie a una frequenza di aggiornamento di 180 Hz che assicura una fluidità di gioco superiore, eliminando lag e tearing. La tecnologia Fast IPS consente tempi di risposta rapidissimi, con 1 ms (GTG), offrendo un'esperienza di gioco reattiva e priva di sfocature, ideale per titoli frenetici come sparatutto e battle royale.

ASUS TUF Gaming VG279Q3A integra la tecnologia ELMB Sync, che combina il Low Motion Blur con la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), garantendo immagini ultra-nitide anche nelle sequenze più concitate. La compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync assicura sessioni di gioco prive di stuttering e tearing, indipendentemente dalla scheda grafica utilizzata.

Un'altra caratteristica distintiva è la tecnologia Shadow Boost, che migliora la visibilità nelle aree scure senza sovraesporre le zone luminose, permettendo di individuare con facilità gli avversari nascosti nelle ombre. Inoltre, il 99% di copertura sRGB garantisce una fedeltà cromatica elevata, rendendo il monitor adatto anche per chi si dedica alla creazione di contenuti multimediali.

Con un design robusto e una base ergonomica regolabile, ASUS TUF Gaming VG279Q3A si adatta perfettamente a qualsiasi postazione di gioco. Approfittate subito di questa promozione su Amazon a soli 139,99€ e portate la vostra esperienza di gaming a un livello superiore con uno dei migliori monitor gaming nella sua fascia di prezzo.

Vedi offerta su Amazon