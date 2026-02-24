Su Amazon è disponibile il Dell 24 Monitor Gaming SE2426HG, un pannello Fast IPS Full HD da 23,8" con refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di soli 0,5ms. Offre AMD FreeSync Premium, copertura colore 99% sRGB, supporto HDR10 e certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort per sessioni di gioco confortevoli. Disponibile a 115,00€ su Amazon, con 3 anni di garanzia inclusi.

Monitor Dell SE2426HG, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell SE2426HG è il monitor ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Con il suo pannello Fast IPS da 23,8", refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di soli 0,5ms, soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli competitivi come sparatutto o giochi di azione frenetica, dove ogni millisecondo conta. La tecnologia AMD FreeSync Premium lo rende inoltre perfetto per chi utilizza sia PC che console, eliminando fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering.

Questo monitor è consigliato anche a chi desidera un'esperienza visiva di qualità grazie alla copertura colore 99% sRGB e al supporto HDR10, ideali per godersi i titoli più scenografici. Le cornici ultra-sottili e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort lo rendono adatto a sessioni di gioco prolungate, proteggendo la vista dalla luce blu e dallo sfarfallio. Con 3 anni di garanzia inclusi, rappresenta una scelta solida e affidabile per chi vuole allestire una postazione gaming completa senza compromessi.

