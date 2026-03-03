Su Amazon è disponibile il monitor curvo gaming MSI MPG 321CURX QD-OLED da 32" UHD, una soluzione di alto livello per chi cerca prestazioni visive eccezionali. Il pannello Quantum Dot OLED offre risoluzione 3840x2160, frequenza di 240Hz, tempo di risposta di 0,03ms e una copertura del 99% DCI-P3. Ora disponibile a soli 899,00€, con uno sconto rispetto al prezzo medio di 994,93€.

MSI MPG 321CURX, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MPG 321CURX QD-OLED è consigliato a tutti gli appassionati di gaming che cercano il massimo delle prestazioni visive. È la scelta ideale per chi gioca a titoli competitivi o AAA, grazie alla frequenza di 240Hz e al tempo di risposta di 0,03ms, che garantiscono fluidità assoluta e reattività estrema. Anche i creativi e i professionisti del colore troveranno in questo monitor un alleato prezioso, grazie alla copertura del 99% DCI-P3 e alla precisione cromatica ΔE≤2.

Questo monitor soddisfa l'esigenza di un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente, con la curvatura 1700R e il pannello Quantum Dot OLED da 32" UHD che offrono neri profondi e contrasto nativo straordinario di 1.500.000:1. La connettività versatile con DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 e USB Type-C con Power Delivery da 98W lo rende perfetto per PC, Mac, console e laptop. A 899€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo medio, rappresenta un'opportunità da non perdere.

MSI MPG 321CURX QD-OLED è un monitor curvo da 32" UHD con pannello Quantum Dot OLED a 240Hz e 0,03ms. Offre 99% DCI-P3, contrasto 1.500.000:1, HDR True Black 400 e connettività completa con DP 1.4a, HDMI 2.1 e USB-C da 98W.

Vedi offerta su Amazon