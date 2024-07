Mouse HyperX Pulsefire Haste: risparmia il 28%!

Da tempo stai ricercando il migliore mouse per il tuo setup da gaming, ma non hai un budget altissimo da invesitre? Allora non farti scappare il mouse HyperX Pulsefire Haste è ora in offerta su Amazon a soli 46€, rispetto al prezzo solito di ben 64€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 28%. Questo mouse da gaming senza filo offre una connettività a 2,4 GHz, garantendo rapidità e precisione senza precedenti. Non meno importante, la sua autonomia fino a 100 ore e la resistenza di 80 milioni di clic, lo rendono un alleato affidabile per sessioni di gioco prolungate. E soprattuto a lungo termine!

HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe metterlo nel carrello?

Il Mouse HyperX Pulsefire Haste è la scelta ideale se siete gamer che cercano un mouse senza fili di alta qualità con prestazioni eccellenti e una durata della batteria straordinaria. Specificamente pensato per chi non vuole compromessi in termini di reattività e libertà di movimento, questo mouse offre una connessione wireless a 2,4 GHz il che garantisce una latenza minima, essenziale nelle sessioni di gioco competitivo. Grazie alla sua leggerezza e ai materiali di alta qualità, come i pattini in puro PTFE e gli switch TTC Golden Micro, vi assicura una resistenza e un'esperienza di utilizzo eccezionali. Specie per il prezzo a cui viene proposto!

Per i giocatori appassionati che non si fermano mai, come già accennato, il mouse HyperX Pulsefire Haste promette fino a 100 ore di gioco con una singola carica, consentendo maratone di gioco prolungate senza interruzioni. È altamente raccomandato anche per gli utenti che danno priorità alla personalizzazione del proprio setup gaming, grazie al software HyperX NGENUITY che permette di programmare i sei tasti a proprio piacimento e gestire l’illuminazione RGB.

Disponibile a un prezzo davvero incredibile di soli 46€, rispetto al prezzo originale di 64€, il Mouse HyperX Pulsefire Haste è senza alcun dubbio una scelta eccellente se vuoi un ottimo mouse a un prezzo davvero modico. Con la sua connessione affidabile, autonomia della batteria, resistenza e personalizzazione, offre un'esperienza di gioco davvero incredibile con un budget molto contenuto. Non fartelo scappare!

Vedi offerta su Amazon