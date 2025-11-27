Il Mova MOBIUS 60 è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo robot aspirapolvere di ultima generazione combina una potenza di aspirazione straordinaria di 30.000 Pa con il sistema innovativo MopSwap, che include tre panni intercambiabili per ogni tipo di superficie. Grazie alla tecnologia StepMaster 2.0, supera ostacoli fino a 8 cm, mentre il triplo meccanismo antigroviglio elimina efficacemente capelli e peli. Approfitta dello sconto del 30% e portalo a casa a 1.049€ invece di 1.499€, completo di stazione base con sistema di pulizia automatica a 100°C.

Mova MOBIUS 60, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mova MOBIUS 60 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un robot aspirapolvere all'avanguardia capace di affrontare le sfide più complesse della pulizia domestica. Vi conquisterà se avete una casa con diverse tipologie di pavimenti, dalla ceramica al parquet, grazie al sistema MopSwap con tre panni intercambiabili che si adattano a ogni superficie. È perfetto per famiglie con animali domestici o capelli lunghi, dato che la doppia spazzola antigroviglio TroboWave e l'aspirazione da 30.000 Pa eliminano efficacemente peli e capelli senza creare fastidiosi grovigli. Se la vostra abitazione presenta ostacoli come soglie alte o mobili bassi, il sistema StepScope 2.0 con gambe robotiche retraibili supera gradini fino a 8 cm e si adatta agli spazi ristretti.

Questo modello risponde alle esigenze di chi desidera massima autonomia e minima manutenzione: la stazione base all-in-one gestisce automaticamente tutte le operazioni di riempimento, svuotamento e lavaggio dei panni, mentre il sistema PTC a 100°C garantisce una pulizia igienica profonda. Con uno sconto del 30% che porta il prezzo da 1499€ a 1049€, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole eliminare definitivamente lo stress delle pulizie quotidiane. È la scelta vincente per proprietari di case medio-grandi che cercano prestazioni professionali e tecnologia avanzata in un unico prodotto.

