MSI Claw 8 AI+ è disponibile per il preorder: affrettati!

Se siete appassionati di console portatili e desiderate un dispositivo all'avanguardia, la nuova MSI Claw 8 AI+ è un'opportunità da non perdere. Attualmente disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 1.099€, questa potente console sarà ufficialmente lanciata il 26 febbraio 2025. Con specifiche tecniche di alto livello, garantisce un'esperienza di gioco senza compromessi, ideale per chi cerca un dispositivo performante, compatto e versatile.

MSI Claw 8 AI+, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Claw 8 AI+ è equipaggiata con il potente processore Intel Core Ultra 7 258V, una CPU di nuova generazione che offre un'efficienza energetica migliorata e prestazioni per watt superiori. Associata alla tecnologia Intel XeSS, assicura un rendering di alta qualità e una fluidità eccezionale nei giochi più esigenti. La presenza della GPU Intel Arc ottimizza ulteriormente l'esperienza di gioco, offrendo immagini dettagliate e un frame rate stabile.

Con un display touchscreen da 8 pollici in formato 16:10, MSI Claw 8 AI+ offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo immagini fluide e reattive. La copertura sRGB al 100% assicura colori vividi e dettagli realistici, rendendo ogni sessione di gioco ancora più coinvolgente.

La console è dotata di 32GB di RAM LPDDR5x e un SSD PCIe 4.0 da 1TB, offrendo ampio spazio di archiviazione e velocità di caricamento incredibili. Le due porte Thunderbolt 4 consentono di collegare monitor esterni o persino una GPU esterna, trasformando la Claw 8 AI+ in una postazione gaming completa.

Il comparto audio è progettato per offrire un posizionamento sonoro accurato, migliorando la competitività nei giochi online. Inoltre, i pulsanti e le levette con illuminazione RGB personalizzabile aggiungono un tocco estetico unico, adattandosi al vostro stile.

Acquistare MSI Claw 8 AI+ su Amazon garantisce una copertura di 2 anni di garanzia, anche per chi la acquista tramite partita IVA. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e assicuratevi subito la console portatile più attesa dell'anno! Inoltre, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori console portatili per ulteriori consigli.

