MSI, il nuovo BIOS per le schede madri AMD serie 500 introduce due novità importanti

In occasione della presentazione ufficiale della sua scheda video Radeon RX 6700 XT, AMD aveva annunciato l’arrivo del supporto alla funzionalità Smart Access Memory anche sulla serie di CPU Ryzen 3000, prima disponibile esclusivamente su Ryzen 5000. Ricordiamo che tale opzione consente di alleggerire il carico di lavoro sulla VRAM della scheda video permettendo il trasferimento di dati, shader e texture solo al momento del bisogno e simultaneamente, in caso di richieste multiple in contemporanea.

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore taiwanese MSI ha annunciato il lancio del BIOS Agesa Combo PI V2 1.2.0.1 Beta per le schede madri con chipset AMD serie 500, che, oltre a migliorare la larghezza di banda della cache L3 per le CPU Ryzen 5000, offre pieno supporto alla funzionalità Smart Access Memory anche su Ryzen 3000. Ovviamente, per sfruttare tale possibilità sarà necessario utilizzare in accoppiata anche una scheda video Radeon RX serie 6000.

Smart Access Memory si basa su una funzionalità standard di PCI Express chiamata Resizable Bar e, per questo motivo, anche Intel, così come NVIDIA, sta lavorando per utilizzarla nei suoi prodotti. Nel caso possediate uno dei prodotti elencati nell’immagine sottostante, vi consigliamo di dirigervi sulla pagina ufficiale di supporto del vostro modello ed effettuare il download del nuovo firmware.

Siete anche voi afflitti dal problema relativo alle porte USB? Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato il messaggio inviato dal supporto tecnico ufficiale AMD ad un utente Reddit che chiedeva ulteriori informazioni a riguardo. Trovate la procedura da seguire per risolvere temporaneamente il problema nel nostro precedente articolo.