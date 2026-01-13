Il dissipatore AIO MSI MAG CORELIQUID A13 360 è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo sistema di raffreddamento a liquido offre prestazioni eccellenti grazie alla piastra in rame ampliata, pompa ad alte prestazioni fino a 3800 RPM e ventole CycloBlade 7 con cuscinetti Rifle. Acquistalo ora a 74,99€ invece di 89€, un'occasione perfetta per mantenere la vostra CPU sempre alla temperatura ideale con stile.

MSI MAG CORELIQUID A13 360, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG CORELIQUID A13 360 è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di raffreddamento a liquido performante a un prezzo accessibile. Questo dissipatore AIO si rivolge principalmente agli appassionati di gaming e overclock che necessitano di tenere sotto controllo le temperature anche durante sessioni intensive, così come ai creatori di contenuti che utilizzano software di rendering o editing video particolarmente impegnativi. Con uno sconto del 16%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera migliorare le prestazioni termiche del proprio PC senza compromettere il budget, offrendo caratteristiche premium come la piastra in rame ampliata e una pompa ad alte prestazioni fino a 3800 RPM.

Il prodotto soddisfa l'esigenza di chi vuole combinare prestazioni e silenziosità, grazie ai cuscinetti in ceramica di alta qualità e alle ventole Rifle che garantiscono un eccellente bilanciamento tra flusso d'aria e rumorosità contenuta. L'illuminazione ARGB e il design raffinato con finitura opaca lo rendono perfetto anche per gli appassionati di modding che desiderano un sistema dall'estetica curata. Le ventole preinstallate rappresentano un vantaggio significativo per chi cerca una soluzione plug-and-play, riducendo i tempi di installazione e semplificando l'assemblaggio anche per utenti meno esperti.

MSI MAG CORELIQUID A13 360 è un dissipatore AIO a liquido che garantisce prestazioni eccellenti grazie alla piastra in rame ampliata e ai micro-canali ottimizzati per una dissipazione del calore superiore. La pompa ad alte prestazioni raggiunge i 3800 RPM con cuscinetti in ceramica, mentre le ventole CycloBlade 7 con cuscinetto Rifle offrono un flusso d'aria di 62.6 CFM e pressione statica elevata, mantenendo una rumorosità contenuta a soli 31.1 dBA.

Vedi offerta su Amazon