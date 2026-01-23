Il monitor gaming ASUS ROG Swift PG32UQXR da 32 pollici è ora disponibile su Amazon a 499€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 799,96€. Questo display mini LED 4K offre una frequenza di aggiornamento di 160Hz, tecnologia Fast IPS con tempo di risposta di 1ms e certificazione DisplayHDR 1000. Risparmiate 300€ su questo straordinario monitor 4K da gaming, dotato di 576 zone di retroilluminazione indipendenti e tecnologia Quantum Dot per colori eccezionali.

ASUS ROG Swift PG32UQXR, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Swift PG32UQXR è la scelta ideale per i giocatori esigenti che cercano un'esperienza visiva di livello professionale senza compromessi. Vi conquisterà se possedete console di ultima generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X e volete sfruttarle al massimo grazie al supporto HDMI 2.1 per il gaming 4K a 120Hz, oppure se siete gamer PC che puntano alle prestazioni estreme con il DisplayPort 2.1. La tecnologia Fast IPS con tempo di risposta di 1ms e la frequenza di 160Hz soddisfano le necessità dei giocatori competitivi che non possono permettersi ritardi o sfocature, mentre la retroilluminazione mini LED con 576 zone e il DisplayHDR 1000 offrono un realismo visivo straordinario per chi ama immergersi totalmente nei mondi virtuali.

Questo monitor rappresenta un investimento intelligente anche per content creator e professionisti del video editing che necessitano di una riproduzione cromatica accurata: la tecnologia Quantum Dot con copertura DCI-P3 al 96% garantisce colori fedeli e gradazioni precise. Con uno sconto del 38% che porta il prezzo da 800€ a 499€, vi troverete di fronte a un'opportunità rara per accedere a specifiche da flagship a un costo notevolmente ridotto. L'ampia connettività e l'hub USB integrato soddisfano chi cerca una postazione versatile e ordinata, mentre l'AMD FreeSync Premium Pro elimina definitivamente i fastidiosi fenomeni di tearing per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti.

ASUS ROG Swift PG32UQXR è un monitor gaming da 32 pollici che porta l'esperienza visiva a livelli professionali con risoluzione 4K UHD e refresh rate di 160Hz. Grazie alla tecnologia mini LED con 576 zone di retroilluminazione indipendenti e certificazione DisplayHDR 1000, offre neri profondi e luminosità fino a 1000 nit, mentre il pannello Fast IPS garantisce tempi di risposta di 1ms per un gameplay fluido e reattivo.

