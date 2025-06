Se siete alla ricerca di un nuovo monitor per PC, oggi è il momento perfetto per approfittare di un'offerta imperdibile. Solo per il 6 giugno, Amazon propone in esclusiva il monitor MSI PRO MP275 E2 a un prezzo eccezionale di 85€, con uno sconto del 50% sul prezzo originale. Si tratta di un'occasione rara per portarsi a casa un modello di qualità elevata, adatto a ogni esigenza quotidiana, dal lavoro alla visione di contenuti multimediali.

Vedi offerta su Amazon

MSI PRO MP275 E2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), perfetto per offrire un'esperienza visiva nitida e confortevole. Il design PerfectEdge, privo di cornici su tutti e quattro i lati, e il refresh rate di 120 Hz garantiscono immagini fluide e moderne, ideali anche per sessioni prolungate di lavoro o intrattenimento. Con una copertura sRGB del 93%, luminosità da 300 nit e contrasto 1500:1, la resa dei colori è vivace e precisa.

MSI ha progettato il PRO MP275 E2 pensando anche al vostro benessere visivo. Grazie alla tecnologia EyesErgo certificata TÜV Rheinland, il monitor riduce l'affaticamento della vista tramite funzionalità come Less Blue Light e Anti-Flicker. È incluso anche il software Eye-Q Check, pensato per monitorare la salute visiva durante l'uso quotidiano. Queste caratteristiche rendono lo schermo perfetto per chi passa molte ore davanti allo schermo.

Dal punto di vista pratico, il monitor offre una flessibilità notevole: è compatibile con supporti VESA da 100 mm, ha un supporto regolabile in inclinazione, altoparlanti integrati da 2W, gestione ordinata dei cavi e slot per accessori. Inoltre, la connettività è completa, con porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a, VGA (D-Sub), oltre a line-in audio e uscita cuffie. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva: solo oggi su Amazon, il monitor MSI PRO MP275 E2 è vostro a 85€!