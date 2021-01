MSI, il Resizable Bar per RTX 3000 arriverà su queste schede madri

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato di essere pronta a supportare la tecnologia Resizable Bar sulle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 30 grazie ad un aggiornamento per tutte le motherboard selezionate. Nel caso non ne foste a conoscenza, Resizable Bar permette alla CPU di avere accesso a tutti i GB della VRAM della scheda video, migliorando le performance in alcuni titoli con un impatto che può variare molto da gioco a gioco. Nonostante fosse presente nelle specifiche dell’interfaccia PCI Express già da parecchio tempo, è stato grazie a AMD e la sua tecnologia Smart Access Memory che abbiamo assistito ad un interesse generale sull’argomento.

Già un paio di settimane fa vi avevamo riportato che aveva condotto alcuni test su una scheda madre MEG Z490 Godlike su cui erano montati un processore Intel Core i9-10900K e una scheda grafica AMD Radeon RX 6800 XT, evidenziando miglioramenti variabili attivando la funzionalità Resizable Bar. Entrando più nello specifico, in alcuni videogiochi è stato registrato un aumento a livello di fps medi sino al 14%, mente in altri c’è stato un leggero decremento. In futuro, tale funzionalità sarà sfruttata anche dalle schede grafiche NVIDIA della serie GeForce RTX 30. I vari test svolti dal team MSI possono confermare che la funzione non ha problemi su tutti i prodotti MSI selezionati.

Recentemente, il noto produttore taiwanese ha presentato, in occasione del CES 2021, una nuova gamma di computer portatili, dedicati a videogiocatori e creatori di contenuti, tutti equipaggiate con le nuove RTX 3000 basate su architettura Ampere e con CPU Intel di ultima generazione. Tra questo troviamo l’MSI Stealth 15M, l’MSI GE66 Raider, il GE76 Raider ed altri ancora, di cui potete leggere ulteriori dettagli nella nostra notizia dedicata.