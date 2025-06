Se siete alla ricerca di un robot lavapavimenti e aspirapolvere che garantisca una pulizia impeccabile e una manutenzione minima, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Narwal Freo X Ultra è ora disponibile a soli 547,99€, con uno sconto eccezionale del 42% rispetto al prezzo originale di 949€. Attivando inoltre il coupon presente sulla pagina prodotto, potrete ottenere un ulteriore sconto di 48€, portando il prezzo finale a soli 499,99€. Un’occasione imperdibile per avere pavimenti sempre perfetti con il minimo sforzo.

Narwal Freo X Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot lavapavimenti e aspirapolvere si distingue per le sue tecnologie innovative e la sua capacità di pulire efficacemente qualsiasi superficie. Dotato di un’impressionante potenza di aspirazione di 8200 Pa, il Narwal Freo X Ultra è in grado di eliminare facilmente sporco ostinato, polvere, peli di animali e detriti da pavimenti duri e tappeti.

Grazie alla tecnologia brevettata DirtSense, il robot riconosce automaticamente il livello di pulizia dei pavimenti, continuando a pulire finché non risultano perfettamente igienizzati. Le testine Rouleaux applicano una pressione di 12N e girano a 180 RPM, garantendo risultati professionali anche contro macchie resistenti.

La spazzola con tecnologia Zero-Grovigli rende questo robot particolarmente adatto a chi ha animali domestici, eliminando totalmente il problema dei peli che si impigliano nelle spazzole. Certificata da SGS e TÜV, questa spazzola elimina il 99,5% di capelli e peli senza aggrovigliarsi.

La stazione base all-in-one compie autonomamente la manutenzione del robot: lava, asciuga e rifornisce automaticamente i panni con detergente e acqua. Inoltre, gestisce autonomamente la raccolta e la compressione della polvere, permettendovi di godere fino a 7 settimane di utilizzo senza necessità di intervento.

Grazie alla tecnologia laser avanzata con sensori multipli, il Narwal Freo X Ultra evita con precisione millimetrica ostacoli e oggetti, pulendo efficacemente anche lungo bordi e angoli difficili grazie alla funzione EdgeSwing.

Al prezzo attuale di soli 499,99€, il robot lavapavimenti e aspirapolvere Narwal Freo X Ultra rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soluzione pratica, potente e intelligente per mantenere puliti i pavimenti della propria casa senza alcuno sforzo.