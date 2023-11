Nemmeno il tempo di fare uscire la serie 40 SUPER, che già si parla di GeForce RTX 50

Nemmeno il tempo di far uscire sul mercato la RTX 4070 Ti SUPER, e la RTX 4080 SUPER, che già si parla massivamente della futura serie 50 di NVIDIA.

L'azienda, apparentemente, sta preparando la sua nuova serie di GPU, le GeForce RTX 50 "Blackwell", che dovrebbero sfruttare il nuovo nodo di processo a 3nm di TSMC, oltre ad adottare lo standard DisplayPort 2.1.

Le ultime indiscrezioni, indicano che queste GPU saranno concepite sia per il Gaming, che per l'HCP/IA, andando a vanificare le precedenti voci che volevano NVIDIA mollare la presa sul versante gaming, in favore di schede grafiche pensate maggiormente per creatori e IA.

Il passaggio al nodo di processo a 3nm porterà significativi miglioramenti rispetto al 5nm attuale. Si prevede una riduzione del consumo energetico del 25-30%, un incremento delle prestazioni per transistor del 10-15%, oltre a una diminuzione delle dimensioni fino al 42% e un aumento della densità pari a 1,7x.

Questi progressi permetterebbero un notevole vantaggio di efficienza, e potenza, rispetto alla attuale concorrenza di NVIDIA. Tuttavia, le specifiche varianti del nodo a 3nm (come N3, N3E, N3P e N3A) che verranno impiegate nelle GPU Blackwell non sono state ancora precisate.

Le GPU Blackwell dedicate all'HPC/AI di NVIDIA, useranno la tecnologia di memoria HBM3e, mentre quelle orientate al gaming impiegheranno la GDDR7. È la prima volta, però, che entrambi i lati HPC e Gaming della famiglia GeForce avranno la stessa architettura, con il lato HPC che potrebbe adottare un design basato su chiplet e il lato gaming che probabilmente continuerà con die monolitici.

Inoltre, le prossime GeForce della serie 50 supporteranno la DisplayPort 2.1, portando NVIDIA al passo con le tecnologie presenti nelle GPU Radeon RX 7000 di AMD. Questo è un cambiamento significativo rispetto alle GeForce RTX 40, la cui assenza della porta DisplayPort 2.1 ha scontentato parecchi clienti.