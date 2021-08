Noctua fornirà gratis i kit per socket LGA1700, ma non tutti i dissipatori saranno compatibili

Buone notizie per i possessori di un dissipatore Noctua: come già accaduto in passato, anche stavolta la società austriaca fornirà gratuitamente i bracket di montaggio per piattaforme LGA1700. Ciò significa che potrete continuare a usare il vostro dissipatore anche nel caso in cui, quest’autunno, decidiate di passare a un processore Intel Alder Lake-S.

I nuovi kit di montaggio firmati SecuFirm2™ NM-i17xx-MP83 e NM-i17xx-MP78 consentiranno l’aggiornamento dei vecchi dissipatori con attacchi da 83 e 78 mm alla piattaforma LGA1700, garantendo quindi un’estrema longevità dei prodotti e un grosso risparmio di denaro da parte dei clienti, che sicuramente saranno soddisfatti di questa decisione presa dalla casa austriaca. Gli elenchi dettagliati con le informazioni sulla compatibilità delle schede madre e i dispositivi compatibili con le schede madre LGA1700 verranno forniti tramite il Noctua Compatibility Centre (NCC).

Credit: Noctua

Come anticipato, tutti i kit saranno disponibili gratuitamente e saranno ordinabili ufficialmente tramite il sito web di Noctua, che inizierà la distribuzione in concomitanza con il lancio dei nuovi processori Intel di dodicesima generazione. In base al paese in cui viene effettuata la richiesta potranno esserci servizi di spedizione tramite corriere espresso, i cui costi saranno ovviamente a carico dei clienti. In alternativa comunque i kit saranno disponibili su Amazon a partire da metà ottobre, a un prezzo consigliato di 7,90€.

Non tutti i dissipatori potranno essere però usati sui nuovi Intel Alder Lake-S: a causa di problemi di compatibilità, il famoso NH-L9i a basso profilo non potrà essere adattato tramite un semplice kit di montaggio, ma dovrà subire una revisione del design. La nuova versione, denominata NH-L9i-17xx e progettata ad-hoc per il socket LGA1700, sarà anch’essa rilasciato a ottobre, sia in versione classica che nella variante chromax.black.