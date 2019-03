Noctua NH-U12A lancia la sfida ai dissipatori più grandi con 7 heatpipe

Noctua NH-U12A lancia la sfida ai dissipatori da 140 mm pur avendo dimensioni di 120 mm. Il suo segreto? Sette 7 heatpipe e due ventole.

Noctua ha presentato il nuovo dissipatore ad aria NH-U12A. Rappresenta la quinta generazione di soluzioni di raffreddamento U12, in un formato da 120 mm che combina due ventole NF-A12x25 PWM da 120 mm in configurazione push/pull. Il radiatore è stato completamente riprogettato, ha 7 heatpipe e un’area per le aletta aumentata del 37% al fine di migliorare la dissipazione del calore.

Secondo l’azienda austriaca, l’NH-U12A ha le carte in regola per offrire le prestazioni di molti dissipatori da 140 mm. “L’NH-U12 originale è stato il nostro primo prodotto, introdotto nel 2005, e da quel momento la serie U12 è stata al centro della nostra gamma di soluzioni”, ha spiegato Roland Mossig, CEO di Noctua.

La serie NH-U12 ha ottenuto oltre 600 riconoscimenti su siti web hardware e riviste. Per questa nuova versione l’azienda punta molto sul concetto di compatibilità, in quanto con il suo design asimmetrico non interferisce con le RAM. Il dissipatore è compatibile con i socket Intel LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011, LGA2066 e AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+).

Per quanto concerne i materiali, base e heatpipe sono realizzate in rame e le alette in alluminio, il tutto placcato nickel. Un’altezza di 158 mm rende NH-U12A adeguato alla maggior parte dei case mid o full tower. L’ampiezza, ventole e clip incluse, è di 125 mm e per questo non interferisce con lo slot PCIe superiore delle schede madre ATX e micro ATX.

Le ventole NF-A12x25 PWM possono lavorare in una gamma da 450 fino a 2000 RPM, o 1700 RPM con L.N.A, con un flusso d’aria tra 102,1 e 84,5 m³/h. La rumorosità si attesta tra 18,8 e 22,6 dB(A). A completare il prodotto troviamo il sistema di montaggio multi-socket SecuFirm 2, la pasta termica NT-H1 di Noctua e 6 anni di garanzia. Potete acquistare il dissipatore su Amazon a 99,90 euro.