Noctua annuncia la variante chromax.black del suo NH-L9a per socket AM4

Noctua non ha certo bisogno di presentazioni: i suoi prodotti sono sicuramente sempre al top quando si parla di raffreddamento ad aria. L’azienda non è in grado di realizzare solo dissipatori dalle dimensioni importanti (come il famoso Noctua NH-D15), ma anche prodotti dedicati ai PC più piccoli: è il caso del nuovo Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black, un dissipatore non solo molto performante, ma anche dalle dimensioni contenute.

Noctua ha introdotto un nuovo prodotti in aggiunta alla sua rinomata famiglia Chromax, linea di dispositivi di raffreddamento per CPU che abbiamo imparato a conoscere con il modello NH-D15 presentato qualche mese fa e caratterizzata da una colorazione completamente nera.

Il nuovo NH-L9a-AM4 chromax.black è un dispositivo di raffreddamento silenzioso a basso profilo, pensato per soluzioni HTPC (ovvero computer in grado di diventare veri e propri centri multimediali) e SFF basate su AMD Ryzen. Grazie al design ormai collaudato di Noctua, il dissipatore può contare su una ventola PWM NF-A9x14 (la stessa del modello standard NH-L9a-AM4). Grazie a un’altezza di soli 37 mm è compatibile al 100 % con qualsiasi RAM e non va a coprire lo slot PCIe, anche sulle motherboard più piccole.

“La piattaforma Ryzen di AMD è diventata sempre più popolare negli ultimi mesi, non solo per build di fascia alta ma anche per sistemi HTPC compatti e sistemi a fattore di forma ridotto”, afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). “Abbiamo già introdotto il dispositivo di raffreddamento a basso profilo NH-L9i nero per Intel a ottobre, ma ora vogliamo anche offrire agli utenti AMD attenti al design una nuova opzione con la versione nera di NH-L9a-AM4!”

Come detto la nuova versione chromax.black è identica al modello standard, ad eccezione della sua colorazione. Come tutti i sistemi Noctua, la ventola nera possiede degli ottimi cuscinetti anti vibrazione neri, viti nere e parti di montaggio sempre nere. Insomma, questo dissipatore è letteralmente nero dalla testa ai piedi. Grazie poi alle ottimizzazioni del tipo di materiale e del processo di rivestimento, il modello chromax.black offre le stesse rinomate prestazioni di raffreddamento della sua controparte standard, non rivestita.

Il dissipatore Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black è dotato ovviamente del sistema di montaggio a basso profilo SecuFirm2 per AMD AM4. Assieme al dissipatore avrete in dotazione la pasta termica NT-H1 sempre di Noctua e la garanzia completa del produttore di 6 anni.

Facendo il punto della situazione, chi dovrebbe acquistarlo? La risposta in realtà è molto semplice ed è Noctua stessa a darla, il NH-L9a-AM4 chromax.black è una scelta eccellente per i clienti che cercano un dissipatore di calore ultracompatto, per soluzioni a basso profilo, con un Design altrettanto interessante.

Il nuovo NH-L9a-AM4 chromax.black è già disponibile all’acquisto a un prezzo di 49,99 euro. E voi, cosa ne pensate di questo dissipatore?