Volete il Noctua NH-D15 totalmente nero? Ora potete comprarlo!

Finalmente Noctua abbraccia il lato oscuro: arrivano le versioni chromax.black dei dei dissipatori NH-D15, NH-U12S e NH-L9i.

L’aveva anticipato sul finire di agosto e Noctua ha mantenuto la promessa: l’azienda ha finalmente introdotto le versioni “totalmente nere” dei dissipatori NH-D15, NH-U12S e NH-L9i.

Le nuove soluzioni, definite “chromax.black” hanno non solo ventole nere ma anche il radiatore dello stesso colore, in modo da amalgamarsi ai sistemi totalmente neri. L’NH-D15 potrebbe ad esempio essere un buon complemento per la nuova MSI MEG X570 UNIFY.

A proposito di NH-D15 chromax.black e NH-U12S chromax.black, questi due prodotti saranno inizialmente disponibili in una limited edition “Linus Tech Tips” (il canale del noto youtuber Linus Sebastian) che include pad extra anti-vibrazione di colore arancione e degli adesivi personalizzati per la ventola. Si parla dei primi 5000 pezzi venduti tramite Amazon ed eBay.

“I nostri clienti ci chiedono dissipatori completamente neri da molto tempo, ma saldiamo le alette alle heatpipe per garantire prestazioni ottimali sul lungo periodo e questo processo di produzione è difficile da abbinare ai rivestimenti”, ha affermato Roland Mossig, CEO di Noctua. “Ci sono voluti molto tempo e lavoro ingegneristico per trovare un materiale per il rivestimento e un processo di produzione in grado di darci prestazioni termiche soddisfacenti e un aspetto visivo coerente. Ora siamo orgogliosi del risultato finale e fiduciosi che i nuovi dispositivi di raffreddamento chromax.black soddisferanno gli elevati standard che gli utenti di Noctua si aspettano”.

NH-D15 chromax.black, NH-U12S chromax.black e NH-L9i chromax.black sono identici ai modelli tradizionali eccetto che per il colore. NH-D15 chromax.black e NH-U12S chromax.black in versione “non limited edition” saranno presto acquistabili su Amazon, non appena l’edizione limitata sarà esaurita. Arriveranno anche su altri canali di vendita alla fine di ottobre. Praticamente, spiega Noctua, “anche se Amazon mostra la versione nera, invieremo la limited fino a esaurimento scorte“.

Oltre ai tre dissipatori Noctua ha introdotto nuovi pad anti-vibrazioni NA-SAVP3 in nero, blu, verde, rosso, bianco e giallo. Questi pad sono compatibili con tutte le linee di ventole NF-A15 come quelli preinstallati sull’NH-D15 chromax.black, permettendo così agli utenti di personalizzare i loro dissipatori e di conseguenza le build.

La ventola NF-F12 sul dissipatore NH-U12S chromax.black può essere personalizzata usando i pad esistenti NA-AVP1. Entrambi i pad sono compatibili con le coperture per i radiatori NA-HC1/NA-HC2 (NH-U12S) e NA-HC3/NA-HC4 (NH-D15) così come la linea di cavi chromax NA-EC1 e NA-YC1.

Quanto ai prezzi, Noctua propone i seguenti listini: