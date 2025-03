Non aspettare oltre: questa smart TV Samsung non è mai costata COSI' POCO!

Se state cercando una smart TV 4K che offra immagini di qualità e funzioni avanzate a un prezzo vantaggioso, Samsung QE55QN94 è un'opzione da non lasciarsi sfuggire. Attualmente disponibile su Amazon a soli 949€, segna un nuovo minimo storico, con un notevole calo di prezzo rispetto al precedente di 1.199€. Un'occasione perfetta per aggiornare la vostra esperienza di visione con una delle tecnologie più avanzate del settore.

Samsung QE55QN94, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung QE55QN94 è una TV Neo QLED 4K dotata del processore NQ4 AI Gen2, che ottimizza in tempo reale la qualità delle immagini per offrire colori vividi e dettagli straordinari. La tecnologia Quantum Matrix con Mini LED garantisce contrasti ultra definiti, mentre il design NeoSlim aggiunge un tocco di eleganza, trasformando il televisore in un vero e proprio elemento di arredo.

Per gli appassionati di gaming, il Motion Xcelerator assicura immagini fluide e reattive, riducendo al minimo il lag e migliorando l'esperienza di gioco. Inoltre, il Gaming Hub permette di accedere rapidamente ai giochi preferiti senza dover cambiare dispositivo. Il comparto audio non è da meno: grazie alla tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound Plus) e al Q-Symphony, il suono segue l'azione a schermo per un'esperienza immersiva, mentre l'Adaptive Sound Pro adatta automaticamente l'audio in base ai contenuti visualizzati.

Dal punto di vista delle funzionalità smart, questa smart TV Samsung integra Alexa, Bixby e Google Assistant, consentendovi di controllarlo comodamente con i comandi vocali. Lo Smart Hub organizza al meglio film, programmi e app preferite in un unico spazio intuitivo, mentre la funzione SmartThings permette di gestire gli altri dispositivi intelligenti della casa direttamente dal TV.

Grazie allo sconto imperdibile disponibile su Amazon, Samsung QE55QN94 è la scelta ideale per chi desidera una TV di fascia alta a un prezzo imbattibile. Approfittate di questa promozione prima che il prezzo torni a salire! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon