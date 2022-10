Manca ancora un po’ al Black Friday 2022, ma conclusasi la pratica del Prime Day di Amazon, la strada sembra ormai già spianata verso le offerte di fine novembre tanto che, come avrete notato, diverse aziende e store stanno già cominciando a posizionarsi online con le proprie offerte a tema, offrendoci l’occasione di acquistare, sin da subito, prodotti e servizi a prezzi davvero molto competitivi.

E dunque, se tra i vari siete alla ricerca anche di una delle migliori VPN disponibili, che risponda più che dignitosamente ad esigenze quali velocità e sicurezza, allora non potete proprio lasciarvi scappare questa promo propostaci da Nord VPN, arrivata online proprio in vista del succitato Black Friday, e grazie alla quale potrete risparmiare fino al 68%, a seconda del piano che deciderete di sottoscrivere.

Un’occasione da non perdere, specie considerando che, all’interno del pacchetto, NordVPN include anche diversi vantaggi, come ad esempio un eccellente password manager e uno spazio di archiviazione cloud, oltre che ben 3 mesi di servizio extra, per un totale di ben 27 mesi!

Il prezzo proposto? Si parte dai 2,99€ del piano biennale “standard”, sino ai 5,29€ del piano “completo” che, come anticipato, include anche 1 TB di spazio di archiviazione crittografato in cloud! Il risparmio è notevole e, nello specifico, i prezzi proposti per i tre piani di abbonamento, tutti biennali, sono forse tra i più competitivi in circolazione, se non altro, per il rapporto qualità/prezzo garantito da NordVPN.

Un servizio che, indubbiamente, non lascia spazio a dubbi, potendo vantare la bellezza di oltre 5450 server distribuiti in ben 60 paesi, oltre che un sistema di sicurezza tra i più avanzati in circolazione, al cui supporto c’è uno strumento crittografico sviluppato dalla stessa azienda, così da garantire all’utenza il massimo della sicurezza.

Dulcis in fundo, a differenza di molti competitor, che offrono al massimo 14 giorni di servizio di prova, NordVPN offre a tutti i nuovi utenti ben 30 giorni di abbonamento in prova, oltre che un’efficiente formula “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce un diritto di recesso, con il rimborso dell’intero importo pagato!

Ciò detto, non ci resta altro che invitarvi ad effettuare quanto prima la sottoscrizione, anche e soprattutto per scongiurare il termine prematuro dell’offerta, trovandovi così nella spiacevole condizione di dover pagare più di quanto qui proposto. Per questo, non dovete far altro che visitare la pagina che l’azienda ha messo in piedi per questa promozione, scegliendo il piano che più si confà alle vostre esigenze di navigazione.

