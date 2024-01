NordVPN, ecco l'offerta di inizio 2024! Sconti fino al 67%

È appena iniziato il 2024 ma NordVPN non se ne sta ferma e propone subito il primo sconto dell'anno. Si parte quindi con uno sconto straordinario fino al 67% su ciascuno dei suoi tre piani di abbonamento. Queste promozioni saranno valide fino al 7 febbraio 2024 e rappresentano già uno dei migliori sconti mai proposti da NordVPN. In sintesi, non ci sono più scuse per non assicurarsi la protezione della propria privacy online durante la navigazione web, sia durante le festività natalizie che oltre.

Vedi offerta su NordVPN

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

NordVPN rappresenta uno dei migliori servizi VPN sul mercato, e con il piano completo avrete accesso a un pacchetto comprensivo di utili funzionalità. Questo comprende una VPN sicura e veloce, protezione anti-malware, sicurezza da hacker, gestione delle password, blocco degli annunci e molto altro. È la scelta ideale per coloro che cercano una connessione sicura, soprattutto durante i viaggi.

Grazie a NordVPN, sarà possibile connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche, le quali sono particolarmente vulnerabili agli attacchi di hacking. Inoltre, avrete la possibilità di selezionare server internazionali, consentendovi di accedere a contenuti geograficamente limitati su piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e altre.

Detto ciò, vi incoraggiamo a visitare la pagina specifica della promozione, dove potrete esplorare ulteriori dettagli e usufruire dell'offerta. Tuttavia, vi consigliamo di farlo senza indugi, in quanto le vostre attività online potrebbero registrare un notevole aumento durante il periodo festivo.

Vedi offerta su NordVPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!