Nel mercato delle migliori VPN commerciali, NordVPN e PrivadoVPN rappresentano due approcci quasi opposti alla protezione online: da un lato una soluzione “premium” molto consolidata e ricca di strumenti, dall’altro un servizio aggressivo sul prezzo e con un focus forte anche su un’esperienza VPN gratuita utilizzabile davvero per molti scenari.

Per capire quale delle due sia più adatta all’uso reale, è utile ragionare su quattro fattori che incidono davvero nella quotidianità: costo totale e rinnovi, rete server e prestazioni, “pacchetto” di funzionalità (sicurezza, ad-block, DNS, strumenti extra), e affidabilità in casi d’uso pratici come smart working, viaggi e streaming.

A livello societario e di “giurisdizione”, NordVPN dichiara di operare sotto la giurisdizione di Panama, evidenziando l’assenza di obblighi di data retention per i provider VPN come uno dei motivi per cui non deve conservare log. PrivadoVPN risulta storicamente collegata a Privado Networks AG (con sede e indirizzo indicati a Zug, Switzerland nei documenti societari e in pagine ufficiali).

NordVPN si posiziona come il leader indiscusso nel settore dei servizi VPN, grazie alla sua vasta rete che conta oltre 7000 server dislocati in più di 113 Paesi in tutto il mondo. Questo fornitore di servizi VPN si distingue per l'adozione di una cifratura avanzata, specificatamente quella a 2048 bit, assicurando così una protezione dati di prim'ordine ai suoi utenti. PrivadoVPN si afferma come una VPN sicura e conveniente, apprezzata per la sua politica no-log verificata e per la gestione diretta della propria infrastruttura server. Con una rete in continua espansione distribuita in decine di Paesi, offre connessioni stabili e protocolli moderni come WireGuard, garantendo un buon equilibrio tra velocità, privacy e semplicità d'uso. Particolarmente interessante è la presenza di un piano gratuito tra i più generosi sul mercato, pensato per chi desidera protezione online senza costi iniziali.

Quanto costano NordVPN e PrivadoVPN e quali garanzie offrono?

Nel confronto NordVPN vs PrivadoVPN, il prezzo rappresenta uno dei fattori decisivi, soprattutto considerando le differenze tra piani, funzionalità incluse e condizioni di rinnovo.

Attualmente, NordVPN propone tre livelli di abbonamento: Base, Plus e Ultimate. Con il piano di 2 anni, il pacchetto Base parte da 3,09€ al mese, il Plus da 3,59€ al mese e l’Ultimate da 6,59€ al mese, tutti con tre mesi extra inclusi e garanzia di rimborso di 30 giorni. Scegliendo invece il piano annuale, i prezzi sono rispettivamente 4,99€, 5,49€ e 8,49€ al mese. I livelli superiori includono funzionalità aggiuntive come protezione anti-malware, password manager, monitoraggio identità, cloud storage da 1 TB e perfino assicurazione cyber nel piano Ultimate. NordVPN si posiziona quindi come soluzione premium, con un ecosistema di sicurezza più ampio oltre alla semplice VPN.

Per quanto riguarda PrivadoVPN, l’offerta attuale è particolarmente aggressiva. Il piano più conveniente è quello da 24 mesi + 3 mesi gratis, disponibile a 1,11€ al mese, con uno sconto fino al 90%. L’alternativa da 12 mesi + 3 mesi gratis è proposta a 1,33€ al mese, mentre il piano mensile costa 10,99€ al mese. Tutti i piani includono dati illimitati, supporto per lo streaming, server in 63 città, 10 connessioni simultanee, SOCKS5 Proxy, politica Zero Log, blocco annunci pubblicitari, controllo genitori e prevenzione delle minacce. È inoltre possibile aggiungere un antivirus opzionale a 1,99€ al mese. Anche PrivadoVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, elemento ormai standard tra le migliori VPN.

Un punto distintivo di PrivadoVPN resta comunque la presenza di un piano gratuito, con traffico dati limitato ma accesso a server selezionati, caratteristica che la rende una delle opzioni più interessanti per chi cerca una VPN gratis sicura prima di passare a un abbonamento premium.

In definitiva, NordVPN giustifica il prezzo più alto con un ecosistema di sicurezza più completo e funzionalità avanzate dedicate anche alla protezione dell’identità digitale. PrivadoVPN, invece, punta su un prezzo estremamente competitivo e su un’offerta chiara e conveniente per chi desidera una VPN economica con dati illimitati e supporto streaming.

Quali app, dispositivi e funzionalità coprono NordVPN e PrivadoVPN?

Dal punto di vista della compatibilità, NordVPN promuove app per i principali sistemi operativi e la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi con un account, includendo anche l’uso su router. PrivadoVPN, dal canto suo, propone app per molte piattaforme (desktop, mobile, TV) e fa leva sulla semplicità e sulla disponibilità del piano gratuito come porta d’ingresso.

Sulle funzionalità “core” che incidono davvero sulla sicurezza quotidiana, entrambe includono strumenti tipici di una VPN moderna, come il kill switch e lo split tunneling (anche se con nomi e implementazioni diverse). NordVPN distingue, ad esempio, un kill switch di sistema e un kill switch “per app” su Windows, così da poter chiudere automaticamente i programmi scelti se la connessione VPN cade. PrivadoVPN descrive il kill switch come una funzione che blocca l’attività online in caso di perdita improvvisa della connessione al client.

Anche lo split tunneling è presente in entrambi i mondi: NordVPN specifica la disponibilità su Windows e su Android (incluso Android TV). PrivadoVPN parla di split tunneling e, nella sua comunicazione, lo collega anche a un concetto proprietario chiamato SmartRoute, pensato per decidere quali app e siti passano dentro il tunnel e quali escono “diretti”.

Sul fronte “protezione extra” (ad blocker, anti-malware, anti-tracker), NordVPN posiziona Threat Protection Pro come componente di sicurezza capace di bloccare annunci, tracker e URL malevoli e di scansionare i file scaricati alla ricerca di malware, oltre a funzioni aggiuntive (come controlli su vulnerabilità applicative). PrivadoVPN presenta una suite con moduli come ad blocker, threat protection, parental controls e DNS “sicuro”, cercando di comunicare un pacchetto “all-in-one” piuttosto che una sola VPN. In più, è in arrivo su iOS una funzione chiamata PhantomMode, descritta come filtro “always-on” per bloccare tracker e pubblicità anche quando la VPN non è attiva, con controllo granulare dell’accesso delle app alla rete.

Quale VPN è più adatta per smart working, viaggi e Wi‑Fi pubblici?

Per chi lavora in remoto, la convenienza non è solo economica: contano stabilità della connessione, split tunneling, protezione in Wi‑Fi pubblici e, in alcuni casi, strumenti per accedere a risorse interne con più continuità.

Nel caso di NordVPN, due elementi emergono spesso come differenzianti in scenari di lavoro: Meshnet e l’IP dedicato. Meshnet viene descritta come una funzione per creare una rete privata sicura tra dispositivi, consentendo accesso remoto, instradamento del traffico e collegamenti cifrati “device-to-device”; NordVPN la presenta anche come soluzione utile per collegare fino a 60 dispositivi (con limiti distinti tra dispositivi propri ed esterni). L’IP dedicato, invece, viene promosso come modo per avere un indirizzo IP “stabile” che può ridurre CAPTCHA e blocchi e facilitare l’accesso a reti aziendali; NordVPN specifica anche vincoli tecnici e di protocollo per l’uso di questa funzione.

PrivadoVPN offre strumenti più “standard” per il lavoro quotidiano, come kill switch e split tunneling, e aggiunge un tassello interessante per alcuni profili tecnici: il supporto a proxy SOCKS5, presentato come opzione per anonimizzare trasferimenti di file a livello applicativo.

Per nomadi digitali e viaggiatori, entra in gioco anche la frizione operativa: quanto è facile cambiare server e risolvere un sito che “vede” ancora la vecchia posizione. In questo senso, le guide di supporto di PrivadoVPN insistono su passaggi pratici come cambiare località e, se necessario, pulire cache e cookie per forzare il riconoscimento della nuova area geografica.

NordVPN o PrivadoVPN: quale funziona meglio per lo streaming?

Quando si parla di VPN per streaming, la domanda che interessa davvero non è “promette di sbloccare?”, ma “quanto è affidabile nel tempo?”. Le piattaforme cambiano spesso i controlli anti-proxy, quindi qualunque confronto ha senso solo se ancorato a test recenti e con l’onestà di dire che possono esserci oscillazioni.

NordVPN è una delle soluzioni più solide per lo streaming, con una capacità di sblocco ampia sulle principali piattaforme e una rete server grande che aiuta a trovare alternative se un nodo viene bloccato. Per chi usa Smart TV o dispositivi che non supportano bene le app VPN, NordVPN propone SmartDNS come parte di SmartPlay, chiarendo però che SmartDNS non offre la stessa protezione di una VPN e che potrebbe non funzionare con tutti i servizi disponibili via VPN.

PrivadoVPN, soprattutto nella sua versione gratuita, è spesso apprezzata perché riesce a offrire un livello di sblocco raro per una free VPN.

Un punto pratico che spesso viene sottovalutato nello streaming è la differenza tra VPN completa e “DNS intelligente”. PrivadoVPN spinge molto anche su SmartDNS/Control Tower, presentandolo come soluzione per richieste DNS cifrate e, in ottica streaming, come opzione che può ridurre latenza perché non cifra tutto il traffico come una VPN tradizionale.

Quanti server e quali prestazioni offrono NordVPN e PrivadoVPN oggi?

Nel confronto tra NordVPN e PrivadoVPN, la dimensione della rete e le prestazioni complessive sono aspetti cruciali per capire quale servizio offre connessioni più rapide e stabili in diversi scenari d’uso.

NordVPN dispone di una delle reti server più ampie del mercato, con migliaia di server distribuiti in oltre 100 paesi. Questa ampia diffusione geografica garantisce una maggiore possibilità di trovare server vicini alla propria posizione, riducendo la latenza e migliorando le velocità di connessione. La grande varietà di server supporta protocolli moderni come WireGuard tramite NordLynx, che consente velocità molto elevate con latenze ridotte, ideali per streaming in alta definizione, download pesanti e gaming online. Inoltre, NordVPN offre tipologie di server speciali come quelli ottimizzati per lo streaming, server offuscati per aggirare blocchi geografici più restrittivi e server con protezione extra per la massima sicurezza.

PrivadoVPN, pur non avendo una rete vasta come quella di NordVPN, offre comunque una presenza solida con server situati in diverse città e nazioni chiave. Anche PrivadoVPN supporta protocolli di nuova generazione che assicurano connessioni rapide e stabili su vari dispositivi. La rete è sufficientemente ampia da garantire buone prestazioni di velocità per la maggior parte degli utenti, soprattutto su piani annuali o biennali dove il traffico illimitato permette streaming, videoconferenze e navigazione senza limitazioni apparenti. PrivadoVPN include inoltre server con SOCKS5 Proxy, che può contribuire a migliorare la velocità su determinate applicazioni o servizi.

In termini di prestazioni reali, entrambi i servizi sono in grado di offrire velocità elevate e stabilità nelle connessioni. NordVPN tende ad avere un vantaggio nelle situazioni dove la velocità e la copertura geografica sono critiche, grazie alla sua rete più estesa e alle tecnologie avanzate. PrivadoVPN, con una rete più piccola, mantiene comunque performance solide e affidabili per attività quotidiane come streaming, navigazione protetta e accesso a contenuti geo-bloccati.

Chi offre più sicurezza e privacy tra NordVPN e PrivadoVPN?

Sul piano della sicurezza VPN, entrambe dichiarano l’uso di crittografia robusta e protocolli moderni, ma la differenza “misurabile” sta spesso nella trasparenza: audit indipendenti, chiarezza delle policy e coerenza tra promesse e verifiche esterne.

NordVPN afferma che la politica no-log è stata verificata più volte nel tempo: la pagina dedicata al tema cita audit condotti da PricewaterhouseCoopers e da Deloitte in anni diversi. L’aggiornamento più rilevante, però, è recente: NordVPN ha annunciato il 3 febbraio 2026 di aver superato la sesta “no-logs assurance engagement” indipendente, collegandola alla conferma di non raccogliere o conservare dati di connessione riconducibili agli utenti.

PrivadoVPN comunica una politica “zero-log/no-log” e insiste sulla raccolta minima di dati per erogare il servizio (email/username) e sull’uso di processori terzi per i pagamenti, con dichiarazioni nel support center su cosa viene o non viene conservato. Tuttavia, la mancanza di un audit di privacy/sicurezza indipendente viene segnalata esplicitamente in recensioni recenti, in particolare sulla versione gratuita, come elemento che rende meno verificabile dall’esterno l’aderenza alle dichiarazioni di “no-log”. Questo non è un dettaglio: per chi sceglie una VPN per privacy, l’audit è spesso l’unico ponte tra marketing e realtà operativa.

Infine, la questione “giurisdizione” resta rilevante ma va letta con attenzione: NordVPN ribadisce il tema dell’operatività sotto Panama e dell’assenza di obblighi di conservazione dati; PrivadoVPN, invece, in queste settimane è al centro di un tema molto “attuale” perché ha dichiarato a TechRadar di voler spostare la sede in Islanda proprio per ridurre il rischio di nuovi obblighi di sorveglianza in Svizzera, ma al tempo stesso documenti e pagine ufficiali continuano a riportare una base svizzera, segnale che il passaggio è graduale e non istantaneo.

Qual è la scelta migliore tra NordVPN e PrivadoVPN in base all’uso reale?

Se l’obiettivo è avere una VPN premium “senza pensieri”, con rete server molto ampia, feature avanzate (ad esempio strumenti extra come Meshnet, Threat Protection Pro e opzioni come l’IP dedicato) e soprattutto un percorso di verifiche indipendenti ripetute nel tempo sulla politica no‑log, NordVPN tende a posizionarsi come scelta più completa e più “dimostrabile” sul piano privacy.

Se invece la priorità è massimizzare il rapporto tra costo e utilità, e avere una VPN gratis credibile per uso leggero o intermittente (10 GB/mese) con prestazioni spesso sorprendentemente buone per un piano gratuito, PrivadoVPN diventa estremamente competitiva, con l’ulteriore vantaggio di un prezzo aggressivo anche sul piano a pagamento. Il rovescio della medaglia, per chi mette la privacy “verificata” al primo posto, è che la mancanza di audit indipendenti recenti citata da più testate riduce la possibilità di valutare dall’esterno l’effettiva implementazione della no‑log policy, e questo pesa soprattutto se la VPN diventa uno strumento quotidiano per lavoro e dati sensibili.

Il punto centrale, ma anche di scelta pratica, è che NordVPN vs PrivadoVPN non è un “chi vince” assoluto: è una scelta di profilo. NordVPN si orienta a chi vuole un ecosistema più maturo, più esteso e con verifiche ripetute; PrivadoVPN ha un valore distintivo enorme per chi vuole spendere poco e provare senza rischio grazie al free tier