Senza questo sconto, l'abbonamento prepagato supererebbe i 100€

Se preferite il metodo dell'abbonamento anziché l'acquisto una tantum, oggi Amazon offre l'abbonamento prepagato di 1 anno a Norton 360 Deluxe a un prezzo incredibile. Normalmente il costo supererebbe i 100€, ma grazie a questo sconto eccezionale potete averlo per soli 18,89€.

Norton 360 Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Norton 360 Deluxe è la soluzione ideale per chi cerca una protezione digitale completa per tutta la famiglia. Con la capacità di coprire fino a 5 dispositivi, questo software si rivolge a famiglie numerose o a utenti che possiedono più dispositivi quali PC, Mac, smartphone e tablet. È particolarmente consigliato per coloro che desiderano navigare in internet, accedere alle app e ai siti preferiti con serenità, grazie alla sicurezza assicurata dalla crittografia avanzata con Secure VPN.

Inoltre, è perfetto per chi tiene alla sicurezza dei propri dati personali e finanziari, offrendo uno strumento di gestione password sicuro e affidabile. Norton 360 Deluxe soddisfa quindi le esigenze di chi cerca non solo una protezione antivirus contro malware, phishing e ransomware, ma anche un sistema efficiente per gestire le password e proteggere le transazioni online.

Con la funzione di backup del PC nel cloud, disponibile con 100GB di spazio, rappresenta una soluzione ideale anche per chi vuole proteggere i propri file e documenti da perdite accidentali. A un prezzo di 18,89€, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per un anno di tranquillità digitale, rendendolo una soluzione attraente per chiunque voglia migliorare la sicurezza dei propri dispositivi e dei dati personali.

