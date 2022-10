L’Amazon Prime Day, il periodo di grandi sconti di Amazon riservato solo agli utenti Prime, sta volgendo al termine, ma prima della mezzanotte di stasera 12 ottobre ci sono ancora delle grandi offerte da valutare. Se infatti siete gamers incalliti e stavate aspettando l’occasione giusto per mandare in pensione il vostro vecchio portatile da gaming, abbiamo l’offerta che fa per voi: MSI Katana GF66 11UG-834IT può essere vostro a 1399,00€ invece di 1699,00€. Con questa offerta avrete quindi un sostanziale risparmio del 18% sul prezzo di listino e vi porterete a casa un PC dalle prestazioni elevatissime!

Parliamo di un notebook votato al gaming con uno schermo da 15.6″ full HD e capace di raggiungere i 144 Hz. Per far girare al meglio ogni gioco questo mostro del gaming sfrutta un processore Intel Core i7 perfetto anche per le sessioni di lavoro in multitasking. Il processore però è aiutato da 16GB di RAM DDR4, un SSD da 512GB che permette di mettere in pausa il lavoro o il gioco e riprenderlo in un secondo e una scheda video Nvidia RTX 3070 con ben 8GB dedicati.

Se questo ben di dio di prestazioni ancora non dovesse convincervi sappiate che la scheda video fa parte della GeForce serie 30 e offre le massime prestazioni in combo con i nuovi RT Core, Tensor Core e i multiprocessori di streaming per un ray-tracing davvero realistico e all’avanguardia. Ultimo ma non ultimo, un sistema di raffreddamento molto efficace che evita che la superficie del PC si scaldi troppo anche lavorando i costrutti grafici più complessi.

Inutile dirvi che si tratta quindi di un portatile da gaming definitivo, super accessoriato, con tastiera retroilluminata, leggero, di design e in grado di supportare tutti gli standard grafici più recenti. A questo prezzo è davvero difficile trovare un prodotto migliore quindi come sempre vi consigliamo di aggiungerlo al carrello e di procedere all’acquisto prima della fine dell’offerta.

