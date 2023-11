Notebook gaming MSI Katana con RTX 4070 al MINIMO STORICO!

Offerte super su Amazon per il Black Friday per l'MSI Katana 15 B12VGK-889IT, un notebook gaming potente e performante. Con un processore Intel i7 di 12a generazione e una grafica Nvidia RTX 4070, è pronto a portare la tua esperienza di gioco a un nuovo livello. Il prezzo è sceso da 1579€ a soli 1299€, il più basso di sempre!

MSI Katana 15 B12VGK-889IT, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di questo notebook gaming MSI è fortemente indicato per chi non si accontenta in termini di performance e ricerca una macchina di alta gamma per gaming e creazione di contenuti. Il potente processore Intel Core i7 di 12a generazione assicura un multitasking fluido e prestazioni eccellenti anche con i giochi più pesanti. L'elevata capacità di memoria e la velocità di caricamento consentono di gestire con facilità attività sia ludiche che lavorative. Infine, l'illuminazione RGB soddisfa gli amanti del gaming, offrendo un'esperienza coinvolgente e personalizzabile.

MSI Katana 15 è un notebook gaming da 15.6 pollici con display Full HD a 144Hz. Alimentato da un processore Intel i7 di ultima generazione e dalla grafica Nvidia RTX 4070 da 8GB, assicura performance elevate. Dotato di 16GB di RAM DDR5 e 1TB di SSD, offre velocità e capienza per ogni esigenza. Il design include dissipatore con Shared-Pipe per una gestione ottimale del calore. Inoltre, dispone di tastiera RGB e viene fornito con Windows 11 Home preinstallato.

Proposto ad un prezzo scontato di 1299€, invece dei 1579€ originali, l'MSI Katana 15 rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di gaming o per coloro che necessitano di un dispositivo performante per creare contenuti.

