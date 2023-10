Nuove indiscrezioni per Intel Core Ultra 9 185H, fino a 5,1GHz in Boost

Benchleaks ha scovato nel database di Geekbench nuove informazioni sul Core Ultra 9 185H, presunto top di gamma della famiglia Intel Meteor Lake che debutterà nei computer portatili di nuova generazione il prossimo dicembre.

I punteggi di 1803 nel test single core e 9806 in quello multi core non sembrano particolarmente entusiasmanti: sono entrambi molto simili a quelli del Ryzen 7 7840U, mentre in casa Intel, il primo è simile ai risultati del Core i5-13400, il secondo a quelli del Core i7-1360P. C’è di buono che il sistema con cui è stato testato il Core Ultra 9 185H probabilmente non è ancora ottimizzato a dovere, quindi ci aspettiamo che i prodotti che arriveranno sul mercato offriranno prestazioni superiori.

Ciò che è davvero interessante di quest’indiscrezione sono le specifiche tecniche del processore. Ci sono 16 core, suddivisi in 6 P-Core, 8 E-Core e 2 LPE-Core, 22 thread, una frequenza base di 2,5GHz e un boost fino a 5,1GHz.

La configurazione sembra essere la stessa del Core Ultra 7 165H (che in alcuni benchmark trapelati viene rilevato come Core Ultra 7 1002H) di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, ma la frequenza qui è di 100MHz più alta. Non sappiamo ovviamente se le specifiche tecniche sono definitive, ma ipotizzando che lo siano, sembra ci sia davvero poca differenza tra i due chip.

Al momento, pur avendo già condiviso diversi dettagli sull’architettura Meteor Lake di cui vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento, Intel non ha ancora svelato modelli e prezzi della gamma, quindi possiamo solo attendere il prossimo 14 dicembre, giorno in cui queste CPU faranno il loro debutto. Un’altra incognita è se Core Ultra 9 185H ci sarà oppure no: secondo le ultime indiscrezioni arriverà in un secondo momento, nel 2024. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.