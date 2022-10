Sebbene manchi ancora un mese al lancio del modello da 16GB della NVIDIA GeForce RTX 4080, c’è chi è già riuscito a testarla su alcuni benchmark per saggiarne la differenza prestazionale con i modelli RTX 30 della passata generazione. Come appurato dalla presentazione, la RTX 4080 sarà disponibile in due versioni con differente quantitativo di memoria video: la variante meno potente da 12GB, che include anche un minor numero di CUDA core, e quella più potente da 16GB.

Le schermate dei test sono state condivise da un utente sul forum Chiphell e mostrano la GPU raggiungere frequenze operative in boost di 2.505MHz. Il fatto che si tratti della GeForce RTX 4080 da 16GB è dimostrato sia dal numero di Compute Unit, che raggiunge le 76 unità, che dal valore relativo alla potenza computazionale (53TFLOPS). I risultati emersi dal benchmark messi a confronto con le RTX 30 sono ottimi: la scheda video è infatti la più veloce in classifica nelle prove 3DMark.

Fonte: Chipell

Fonte: Chipell

La RTX 4080 ha nello specifico ottenuto ben 17.465 e 13.977 punti, rispettivamente, nei test FireStrike Extreme e TimeSpy Extreme, collocandosi saldamente in un primo posto di totale dominio. Con queste performance, il modello svernicia la RTX 3090 Ti della passata generazione, che invece si ferma a 14.007 e 10.709 punti. Il miglioramento prestazionale della 4080 è quindi, rispettivamente, del 20% e del 23%.

Sul forum sono inoltre stati pubblicati i risultati relativi alle prove con XeSS, la nuova tecnologia per il supersampling proprietaria di Intel, e Port Royal. Il primo test, dove vengono raggiunti i 100FPS in modalità Ultra Quality, svela anche la CPU usata nel sistema di prova, ovvero un Ryzen 7 5800X3D. Nel secondo la GPU totalizza 17.607 punti, superando abbondantemente anche in questo caso la RTX 3090 Ti, indietro del 16% con 14.851 punti. I benchmark includevano, infine, anche delle prove eseguite con Shadow of Tomb Raider.

Ricordiamo che RTX 4080 da 16GB arriverà a fine novembre e includerà un totale di 9.728 CUDA core a un prezzo di 1.109€.