Un paio di giorni fa, vi abbiamo riferito che NVIDIA ha progettato un nuovo die, chiamato AD103-301, per la sua GeForce RTX 4080, potenzialmente allo scopo di ridurre i costi di produzione. A quanto pare, sembra che la modifica più importante apportata alla GPU della RTX 4080 riguardi il comparatore di tensione, chip responsabile del confronto tra la tensione di ingresso e una tensione di riferimento che eventualmente modula l’uscita in base al risultato della comparazione, che è stato spostato all’interno dello stesso chip.

Questo cambiamento rende necessario un aggiornamento dei progetti PCB utilizzati nelle RTX 4080 custom dei partner di NVIDIA. Tuttavia, la GPU AD103-301 non introduce alcun miglioramento alle prestazioni. HKEPC stima che il passaggio dall’AD104-250 all’AD104-251 della futura RTX 4070 comporterà una riduzione di 1 dollaro della distinta base (ovvero l’elenco di tutti i componenti necessari per realizzare il prodotto). Di conseguenza, è probabile che anche il passaggio dall’AD103-300 all’AD103-301 possa portare benefici simili.

Photo Credit: Chiphell

I produttori stanno costruendo migliaia di unità, perciò anche una piccola riduzione della distinta base potrebbe fare la differenza. Un utente del forum ChipHell ha affermato che il die AD103-301 è in circolazione da molto tempo e probabilmente è già presente in molte schede grafiche GeForce RTX 4080 attualmente in commercio.

Ricordiamo che la GeForce RTX 4080 è dotata di 9.728 CUDA Core, 76 RT Core di terza generazione per il ray tracing in tempo reale, 304 Tensor Core di quarta generazione per la gestione del DLSS e dei carichi IA, 304 Texture Unit e una frequenza massima di 2505 MHz. Ad accompagnare la GPU sono presenti 16GB di memoria di tipo GDDDR6X con una velocità di 22,4 Gb/s su un’interfaccia a 256 bit, per una larghezza di banda complessiva pari a 716,8 GB/s. Per ulteriori dettagli in merito, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa.