Nvidia Turing mobile, emerge una slide sulle prestazioni

All’incirca un mese fa, vi avevamo annunciato il rinnovo dell’offerta di GPU mobile di Nvidia. Oggi, vi riportiamo una slide, che circola da un paio di giorni sul web, in merito alle prestazioni delle nuove soluzioni grafiche mobile del colosso di Santa Clara. La slide in questione non è ufficiale, tuttavia le GPU riportate sono proprio quelle annunciate dal Team Green.

I grafici sulle prestazioni derivano da benchmark eseguiti su Control, Wolfenstein: Youngblood e Deliver Us The Moon, tutti in Full HD con dettagli grafici al massimo. Possiamo anche notare i vantaggi offerti dalla tecnologia DLSS, una tecnica di supersampling basata sull’IA. I test sarebbero stati effettuati su un notebook equipaggiato con un processore Intel Comet Lake-H di decima generazione abbinato a 16 GB di RAM e Windows 10.

La GPU Technology Conference (GTC), che avrebbe dovuto tenersi a San Diego a fine marzo, è stata prima spostata online, poi cancellata del tutto. Sarebbe stato indubbiamente un ottimo palcoscenico su cui mostrare queste novità e, perché no, qualcosa su Ampere, la prossima generazione di GPU desktop dedicate ai videogiocatori.

L’annullamento della conferenza non significa comunque che Nvidia sia costretta a cambiare i propri piani: la società infatti annuncerà le novità tramite dei comunicati stampa, nulla esclude che vedremo qualcosa relativo anche alle nuove RTX dedicate ai computer portatili.