NZXT H3 Flow è il case PC Gaming Micro-ATX perfetto per chi cerca prestazioni elevate in uno spazio contenuto. Grazie alla maglia in acciaio ultra-fine, garantisce un flusso d'aria ottimizzato e un filtraggio efficace della polvere. Supporta GPU fino a 377mm e radiatori fino a 280mm frontali. Disponibile su Amazon a soli 56,90€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 79,90€.

NZXT H3 Flow, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT H3 Flow è il case ideale per chi desidera assemblare un PC gaming compatto ma performante, senza rinunciare a raffreddamento e compatibilità con componenti di fascia alta. È consigliato a chi lavora con spazi limitati sulla scrivania e cerca un telaio Micro-ATX capace di ospitare GPU full-size fino a 377 mm e radiatori da 280 mm frontali. Perfetto anche per chi vuole una soluzione elegante in colorazione bianca con un design a maglia in acciaio che garantisce ottimo flusso d'aria e filtraggio della polvere.

Questo case soddisfa le esigenze di builder attenti al raffreddamento, grazie al supporto per fino a sette ventole e doppio radiatore. La ventola F120Q preinstallata permette di avere un sistema funzionante fin da subito. Con uno sconto del 29%, passando da 79,90€ a soli 56,90€ su Amazon, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole qualità NZXT a un prezzo accessibile, ideale per build compatte orientate al gaming o al content creation.

NZXT H3 Flow è un case Micro-ATX compatto con flusso d'aria ottimizzato grazie alla maglia in acciaio ultra-fine. Supporta GPU fino a 377mm, radiatori da 280mm frontali e fino a 7 ventole. Include una ventola F120Q preinstallata.

