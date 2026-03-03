Su Amazon sono disponibili i NZXT Relay, altoparlanti da scrivania progettati specificamente per un ascolto ravvicinato di altissima qualità. Con 80 Watt di potenza totale, tweeter con cupola in seta da 20 mm e woofer in fibra di vetro da 3 pollici, garantiscono un suono equilibrato e coinvolgente per giochi, musica e film. Ora li trovate a soli 99,00€ con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 119,00€.

NZXT Relay, chi dovrebbe acquistarli?

Gli NZXT Relay sono altoparlanti da scrivania pensati per chi desidera un'esperienza audio di qualità senza rinunciare allo spazio. Sono consigliati a gamer, appassionati di musica e cinefili che cercano un suono potente e bilanciato direttamente dalla propria postazione. Grazie agli 80 watt di potenza totale e all'High Dynamic Range, riescono a restituire ogni dettaglio sonoro con grande fedeltà, rendendoli ideali per chi vuole immergersi completamente nell'audio dei propri giochi, film o playlist preferite.

Questi altoparlanti soddisfano l'esigenza di chi cerca qualità costruttiva e sonora in un formato compatto. I tweeter con cupola in seta e i woofer in fibra di vetro garantiscono alti nitidi e bassi corposi, mentre la cassa in MDF di alta qualità riduce risonanze e distorsioni. Attualmente disponibili su Amazon a 99€ invece di 119€, rappresentano un'ottima occasione per chi vuole upgraddare il proprio setup audio da scrivania con un prodotto premium a un prezzo accessibile.

Gli NZXT Relay offrono 80 Watt di potenza totale con tweeter in cupola di seta da 20 mm e woofer in fibra di vetro da 3 pollici, garantendo alti naturali e bassi corposi. La cassa in MDF di alta qualità riduce risonanza e distorsione.

Vedi offerta su Amazon