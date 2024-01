Logitech G502 HERO: mouse da gaming eccezionale a soli 46€!

Se il gaming è la vostra passione, per questo, siete alla ricerca di un mouse da gaming che sia preciso, ergonomico, ma che sia soprattutto venduto ad un prezzo molto abbordabile, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare lo splendido mouse da gaming Logitech G502 HERO con uno sconto del 49%! Stiamo parlando di uno dei mouse più apprezzati del mercato, presente anche nella nostra lista di consigli per gli acquisti, ed oggi venduto all'ottimo prezzo di appena 46,99€, contro i 92,99€ del prezzo originale. E fidatevi: è un affare!

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Equipaggiato con un sensore ottico ad alta precisione, capace di raggiungere fino a 25.600 DPI, il Logitech G502 HERO si presenta come un dispositivo efficiente e preciso, in grado di eliminare qualsiasi problematica legata a smoothing, filtraggio o accelerazione e, per questo, è un prodotto che ci sentiamo di consigliare a quei gamer che cercano un dispositivo di puntamento che sia davvero preciso e dal controllo pulito, a servizio di un gaming di natura competitiva, in cui la precisione è decisamente importante.

In tal senso, questo mouse è dotato di un sensore di ultima generazione che eccelle nel rilevare anche i movimenti più minimi, offrendo una precisione che si estende persino agli spostamenti inferiori al micrometro! Parliamo, inoltre, di un prodotto versatile, e progettato per potersi adattare a qualsiasi contesto ludico, che sia un FPS o un MOBA, la qual cosa si evidenzia soprattutto grazie ai ben 11 pulsanti programmabili, distribuiti in vari punti del dispositivo, e ideali per configurare macro personalizzate per qualsiasi situazione, insieme alla rotella di scorrimento ultraveloce.

Dulcis in fundo, parliamo di un mouse che dispone persino di un sistema di regolazione del peso, cosa non così comune, neanche su prodotti decisamente più costosi, così da consentire al giocatore di poter personalizzare il peso mouse in base al proprio stile di gioco, grazie a cinque pesi da 3,6 g, facilmente sostituibili.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale che, come detto in apertura, è tra i più apprezzati nel mondo del gaming, nonché tra i più venduti, ed è per questo che vi suggeriamo di non esitare oltre, e di portarvelo subito a casa, grazie all'ottimo sconto del 49% messo a disposizione da Amazon in queste ore.

