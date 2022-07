Il Prime Day 2022 è arrivato e con esso migliaia di offerte interessanti! Nonostante l’arrivo di quest’ultime fosse scontato, probabilmente nessuno si sarebbe immaginato che Amazon potesse scontare persino le scheda video, dal momento che la crisi dei chip influenza ancora i prezzi di questi componenti. Le ottime Nvidia GeForce RTX 3080 e 3080 Ti potranno essere acquistate a meno di 1100€, un occasione imperdibile per chi vuole aggiornare la parte grafica del proprio PC.

Sia RTX 3080 che 3080 Ti sono schede video di fascia alta, attualmente le più potenti disponibili sul mercato se si esclude la RTX 3090, anch’essa in forte sconto. Entrambe vi permetteranno di giocare in 4K in modo fluido, nonché ad altissimi framerate alle risoluzione più basse. La potenza computazionale di queste schede è così alta da permettervi di giocare alla massima risoluzione anche nei prossimi anni, anche se ciò dipende, in parte, da come si evolveranno i software e dalle varie ottimizzazioni implementate dai produttori.

Entrambe vengono proposte nella versione overcloccata con 12GB di memoria dedicata e con un sistema di raffreddamento personalizzato a tripla ventola studiato da MSI, che consente alle schede grafiche di funzionare a frequenze di clock superiori a quelle standard senza compromettere le temperature. Per raggiungere questi risultati, è stato fatto in modo che le lame delle tre ventole si alternino tra quelle tradizionali e quelle a dispersione, facendo sì che il flusso d’aria penetri in maniera più efficace dentro al dissipatore di calore, situato nella parte sottostante.

MSI si è concentrata anche sulla struttura, rinforzandola con staffe anti flessione, in modo che le schede resistano meglio ad eventuali cedimenti, flessioni o torsioni. Insomma, parliamo di componenti hardware di tutto rispetto, tra i più ambiti sia dai giocatori più esigenti, sia da chi necessita di ottime prestazioni lato video. Ciò detto, suggeriamo di non perdere neanche un minuto perché siamo sicuri che, a questo prezzo, queste schede video termineranno in un batter d’occhio.

Il Prime Day 2022 è appena iniziato e, se queste sono le premesse, è probabile che arriveranno tantissime altre offerte interessanti, che pubblicheremo nel minor tempo possibile sulle nostre pagine. Suggeriamo quindi di seguirci costantemente in queste ore e, intanto, vi invitiamo a consultare subito le pagine dedicate a queste due ottime schede grafiche attraverso i link in calce.

Infine, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

