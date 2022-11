Sono diversi gli store ad aver rilasciato una promozione dedicata al Cyber Monday, ed ecco perché, dopo avervi segnalato le offerte di Acer, vi invitiamo ora a dare un’occhiata a quelle Lenovo, riguardanti ancora una volta dispositivi come notebook e tablet. Oltre a condividere prodotti tech all’avanguardia, l’iniziativa di Lenovo ha in comune la percentuale di sconto, visto che su alcuni articoli è possibile risparmiare fino al 50%.

Come è facile immaginare, la promo sarà valida solo per oggi e, di conseguenza, alcuni prodotti potrebbero non essere più proposti a questi prezzi per un bel po’, motivo per cui consigliamo caldamente di approfittare di queste occasioni, anche perché i dispositivi più scontati non sono gli stessi del Black Friday. Settimana scorsa, infatti, il prodotto più scontato era il Lenovo Yoga 9i, mentre a questo giro l’offerta più vantaggiosa riguarda il Yoga Duet 7i, vostro a soli 899,00€ invece di 1.929,00€.

Uno sconto enorme, che supera persino la soglia del 50% imposta dalla promozione. Ma chi deve cogliere al volo questa occasione? Sicuramente chi è alla ricerca di un dispositivo potente e versatile, nonché per chi preferisce un convertibile dallo spessore ridotto al minimo sindacale e dal peso di soli 1,17 kg.

Essendo un convertibile, la tastiera Bluetooth può essere rimossa e aggiunta a proprio piacimento, facendo sì che la produttività e creatività si adattino in base alla situazione o al luogo in cui utilizzerete il convertibile, permettendo al dispositivo di occupare il meno spazio possibile. Il supporto regolabile integrato nella scocca posteriore renderà l’uso ancora più confortevole consentendovi, ad esempio, di digitare e visualizzare lo schermo da 13 pollici in modo più rilassante in determinate posizioni.

A proposito di display, parliamo di uno schermo touch con risoluzione 2160 x 1350 pixel, con precisione cromatica sRGB al 100%, pertanto potrete godere di immagini cristalline a prescindere dal software che utilizzerete di più. L’esperienza con i contenuti audiovisivi sarà completa grazie agli altoparlanti Dolby che, oltre ad essere potenti, godono di un amplificatore smart, che fa sì che qualsiasi tipo di suono venga riprodotto in modo realistico, per un intrattenimento portatile che non teme paragoni. Insomma, un dispositivo in grado di dare libero sfogo alla vostra creatività, ora a un prezzo imbattibile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Lenovo dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che saranno validi solo per oggi.

