Oggi, 28 novembre, si apre la vera giornata del Black Friday, quella in cui gli sconti potrebbero diventare ancora migliori. Su AliExpress, in particolare, sono stati aggiornati diversi coupon che hanno riportato numerose CPU AMD a prezzi estremamente competitivi. Si tratta di occasioni che altrove potreste solo immaginare, motivo per cui la piattaforma si conferma un punto di riferimento per chi desidera rinnovare il processore del proprio PC con un Ryzen moderno e performante.
Le offerte più interessanti riguardano gli stessi modelli già apprezzati durante le precedenti promozioni, con prezzi che rimangono sorprendentemente vicini ai minimi storici. Tra queste spicca il Ryzen 5 7500F, disponibile oggi a circa 100€, una cifra praticamente irripetibile per una CPU di questa fascia. Una selezione completa delle proposte più vantaggiose è riportata qui sotto, così da permettervi di individuare rapidamente il modello più adatto alle vostre esigenze.
Prima di procedere con l’acquisto, vi ricordiamo soltanto un passaggio fondamentale: assicuratevi di applicare il coupon presente nella pagina del processore, situato immediatamente sotto il prezzo. Questo semplice accorgimento vi consentirà di ottenere lo sconto effettivo e di approfittare al massimo delle promozioni del giorno. Con le offerte odierne, aggiornare la vostra build non è mai stato così conveniente.