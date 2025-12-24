Se state cercando una soluzione professionale per gestire i vostri dischi rigidi, la ORICO Docking Station 5 bay è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa docking station in alluminio supporta fino a 5 dischi SATA da 3,5 pollici per una capacità totale di 110 TB, perfetta per chi lavora con grandi quantità di dati. Oggi vi costa 170,99€ invece di 219,99€, con trasferimenti ad alta velocità via USB 3.0 fino a 230 MB/s e un efficiente sistema di raffreddamento con ventola integrata.

Docking Station ORICO, chi dovrebbe acquistarla?

La ORICO Docking Station 5 bay è la soluzione ideale per i professionisti che gestiscono grandi quantità di dati come videomaker, fotografi, ingegneri e content creator. Se lavorate con file di grandi dimensioni, progetti 4K/8K o archivi estesi che richiedono fino a 110 TB di spazio totale, questa docking station vi libererà dalla frustrazione di gestire multiple unità esterne separate. Il sistema plug-and-play con meccanismo di sicurezza integrato vi permetterà di inserire e rimuovere rapidamente i dischi da 3,5 pollici senza rischiare perdite accidentali di dati, garantendovi flessibilità operativa e massima affidabilità durante sessioni di lavoro intensive.

Particolarmente consigliata per chi necessita di prestazioni sostenute nel tempo, questa docking station risponde alle esigenze di studi di produzione, piccole imprese e utenti avanzati che richiedono backup consistenti o sistemi di archiviazione centralizzati. Il sistema di dissipazione del calore avanzato con ventola silenziosa e corpo in alluminio garantisce operatività continua anche sotto carico elevato, mentre l'alimentatore integrato da 150W elimina la necessità di adattatori multipli mantenendo la vostra postazione ordinata. Con trasferimenti fino a 230 MB/s via USB 3.0 e compatibilità totale con Windows e macOS, vi offrirà un'esperienza fluida e professionale per tutte le vostre necessità di storage.

La ORICO Docking Station 9858U3 è una soluzione professionale a 5 bay che vi permette di gestire fino a 110 TB di archiviazione totale, supportando dischi rigidi SATA da 3,5 pollici fino a 22 TB ciascuno. Il sistema plug-and-play con meccanismo di blocco di sicurezza garantisce installazione rapida e protezione dei dati, mentre l'interfaccia USB 3.0 offre velocità di trasferimento fino a 230 MB/s. Il corpo in lega di alluminio e la ventola da 80 mm assicurano un'eccellente dissipazione del calore per prestazioni stabili nel tempo.

Vedi offerta su Amazon