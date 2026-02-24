Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Panasonic Premium TV-55Z80BEZ, Smart TV OLED 4K Ultra HD da 55 pollici con Fire TV, Dolby Vision e Atmos, Modalità Game Extreme e supporto Alexa e Apple. Grazie al processore HCX e alla frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantirà un'esperienza visiva e di gioco eccellente. Attualmente in offerta a soli 694,98€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo originale di 751,56€.

Panasonic OLED Z80B 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Panasonic Premium TV-55Z80BEZ è la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva e sonora di alto livello direttamente in salotto. È consigliato agli appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere dei contenuti esattamente come li hanno pensati i registi, grazie alla Modalità Regista e al supporto Dolby Vision e HDR10+. Anche gli sportivi troveranno pane per i loro denti, con immagini fluide e dettagliate anche nelle scene più concitate.

Questo televisore soddisfa pienamente anche le esigenze dei videogiocatori più esigenti: la Modalità Game Extreme con 120Hz, VRR e AMD FreeSync Premium garantisce un gameplay reattivo e senza interruzioni. Chi ama la semplicità d'uso apprezzerà il sistema Fire TV, il supporto vocale Alexa e la compatibilità con Apple AirPlay e Apple Home. A 694,98€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo originale, rappresenta un investimento eccellente per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità.

Il Panasonic Premium TV-55Z80BEZ è uno Smart TV OLED 4K da 55 pollici con processore HCX, supporto Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos. Offre la Modalità Game Extreme a 120Hz con VRR, Fire TV integrato e compatibilità con Alexa, Apple AirPlay e Apple Home.

