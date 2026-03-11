Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Panasonic Premium TV-55Z80BEZ, smart TV OLED 4K da 55 pollici con Fire TV, Dolby Vision e Atmos, Modalità Game Extreme e supporto Alexa e Apple. Dotato del processore HCX di Panasonic e di un woofer integrato, offre un'esperienza visiva e sonora di alto livello. Oggi è disponibile a soli 664,75€ invece di 732,30€, con uno sconto del 9%.

Panasonic Z80B OLED 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Panasonic Premium TV-55Z80BEZ è consigliato a chi cerca un'esperienza visiva di altissimo livello in casa propria. Gli appassionati di cinema troveranno nella Modalità Regista e nel supporto Dolby Vision e HDR10+ la fedeltà cromatica che cercano, mentre gli sportivi apprezzeranno la fluidità delle immagini in movimento garantita dal pannello OLED 4K con processore HCX. È la scelta ideale anche per chi vuole un unico dispositivo capace di soddisfare esigenze diverse, senza rinunciare alla qualità audio grazie al Dolby Atmos integrato.

I gamer troveranno nella Modalità Game Extreme, con refresh rate a 120Hz, VRR e AMD FreeSync Premium, un alleato fondamentale per sessioni di gioco reattive e fluide. Chi vive in un ecosistema Apple o Amazon beneficerà del pieno supporto ad AirPlay, Apple Home e Alexa, per un controllo semplice e integrato. Attualmente disponibile a 664,75€ invece di 732,30€, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole il meglio della tecnologia televisiva 2025 con un risparmio del 9%.

Il Panasonic Premium TV-55Z80BEZ è uno Smart TV OLED 4K da 55 pollici con processore HCX, supporto Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos. Offre 120Hz, VRR e AMD FreeSync Premium per il gaming, Fire TV integrato e compatibilità con Alexa, Apple AirPlay e Apple Home.

