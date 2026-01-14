Su Amazon trovate i Philips DVD+R da 4,7GB in confezione da 25 pezzi a un prezzo eccezionale. Questi supporti ottici di qualità offrono velocità di scrittura 16x e un'elevata durata nel tempo, perfetti per archiviare dati, foto e video. Con uno sconto del 54%, il prezzo scende a soli 11,58€ invece di 24,99€, un'occasione da non perdere per chi cerca soluzioni di archiviazione affidabili e convenienti.

DVD+R Philips, chi dovrebbe acquistarli?

I DVD+R Philips da 4,7 GB rappresentano la soluzione ideale per chi necessita di supporti affidabili per l'archiviazione a lungo termine di dati importanti, foto di famiglia, video personali o backup di documenti. Grazie alla loro elevata durata di vita, questi dischi sono particolarmente consigliati a professionisti, fotografi e videoamatori che desiderano conservare i propri progetti in modo sicuro nel tempo. La confezione da 25 pezzi li rende perfetti anche per piccole imprese e studi che devono archiviare regolarmente documenti o consegnare materiali ai clienti su supporto fisico.

Con una velocità di scrittura di 16x, questi DVD+R soddisfano le esigenze di chi cerca efficienza senza compromettere la qualità. Sono l'acquisto giusto per utenti che preferiscono avere copie fisiche dei propri contenuti digitali, garantendo un'alternativa tangibile al cloud e proteggendo i dati da eventuali problemi di connessione o servizi online. L'attuale sconto del 54% rappresenta un'opportunità eccellente per fare scorta di supporti di archiviazione di qualità a un prezzo particolarmente vantaggioso.

I Philips DVD+R 16X sono supporti di archiviazione vergini ideali per conservare i vostri file importanti. Con una capacità di 4,7 GB e velocità di scrittura 16x, vi permettono di masterizzare rapidamente documenti, foto e video. La confezione a campana contiene 25 dischi di alta qualità.

Vedi offerta su Amazon