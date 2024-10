Porta i tuoi file in vacanza con questo SSD indistruttibile, oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di un'unità di archiviazione portatile che unisca velocità e affidabilità, l’SSD Crucial X9 da 2TB potrebbe essere la scelta perfetta per voi. In questo momento, è disponibile su Amazon a soli 132,99€, grazie a uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 169,99€. Questo sconto rende il Crucial X9 una soluzione ancora più conveniente per chi desidera aumentare lo spazio di archiviazione senza dover pagare costosi abbonamenti mensili ai servizi cloud. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD esterni per ulteriori consigli.

SSD Crucial X9 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Con una velocità di lettura fino a 1050 MB/s, l'SSD Crucial X9 vi permette di trasferire file rapidamente, fino a 7,5 volte più veloce rispetto ai tradizionali hard disk portatili e ben 100 volte più veloce rispetto alle vecchie unità disco USB. Questa performance rende l'unità SSD ideale per chi deve spostare frequentemente grandi quantità di dati, come video, giochi o foto in alta definizione. Grazie alla sua compatibilità universale con PC, Mac, PlayStation, Xbox e dispositivi Android, Crucial X9 è una soluzione di archiviazione versatile, facile da usare grazie alla tecnologia Plug-and-Play. La connessione USB-C 3.2 garantisce inoltre una velocità di trasferimento stabile e senza intoppi.

Oltre alle prestazioni, il Crucial X9 si distingue anche per la sua robustezza. A differenza dei tradizionali dischi rigidi esterni, questa unità SSD portatile è progettata per resistere a urti, vibrazioni e cadute da un'altezza massima di 2 metri. Questa resistenza è ideale per chi è spesso in movimento e ha bisogno di un'unità affidabile anche in ambienti difficili. Inoltre, il Crucial X9 è in grado di gestire sbalzi termici, assicurando così la massima durata nel tempo anche in condizioni non ottimali.

Un altro aspetto da non trascurare è la possibilità di eseguire il backup di tutti i vostri file importanti. Che si tratti di foto, video o documenti, l’SSD Crucial X9 offre spazio sufficiente per archiviare tutto ciò che conta, con una capacità fino a 4TB disponibile nelle versioni superiori. È compatibile con i principali sistemi di backup come Windows File History, Apple Time Machine e Acronis True Image, rendendo il processo di backup semplice e sicuro. Inoltre, con l'acquisto e la registrazione del Crucial X9, potrete usufruire di 3 mesi di Mylio Photos+ e di 1 mese di Adobe Acrobat Pro. Mylio Photos+ consente di organizzare e collegare le vostre foto in un’unica libreria su più dispositivi, mentre Adobe Acrobat Pro vi permette di gestire e modificare i vostri PDF con facilità.

Questa offerta esclusiva su Amazon rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di archiviazione portatile performante e resistente, perfetta per ogni tipo di utilizzo. Approfittate subito dello sconto e assicuratevi il Crucial X9 SSD da 2TB prima che l’offerta termini!

Vedi offerta su Amazon