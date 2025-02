Potenzia la tua rete con questo access point Wi-Fi 6, oggi al suo MINIMO STORICO! -22%

Se state cercando un access point Wi-Fi 6 ad alte prestazioni per migliorare la vostra rete domestica o aziendale, l'offerta di oggi su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il router TP-Link AX3000 è disponibile al prezzo minimo storico di 69,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo più basso recente di 89,99€. Un'opportunità imperdibile per chi vuole potenziare la propria connessione con un dispositivo all'avanguardia.

TP-Link AX3000, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link AX3000 sfrutta la potenza del Wi-Fi 6 dual band, garantendo velocità fino a 3000 Mbps, ideali per streaming 4K, gaming online e download simultanei senza lag o interruzioni. Grazie alla tecnologia MU-MIMO e Beamforming, questo access point assicura una copertura estesa e un segnale stabile, perfetto per ambienti con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Uno dei principali vantaggi del TP-Link AX3000 è la sua versatilità: supporta diverse modalità operative, tra cui Access Point, Range Extender, Multi-SSID e Client, adattandosi così a qualsiasi esigenza di rete. La funzione Captive Portal è particolarmente utile per esercizi commerciali e uffici, offrendo un accesso Wi-Fi sicuro con una pagina di autenticazione personalizzabile per il marketing.

Inoltre, il supporto per il PoE passivo consente di alimentare il dispositivo attraverso il cavo Ethernet, semplificando l'installazione anche in punti difficili da raggiungere. Il protocollo WPA3 garantisce un livello di sicurezza superiore, proteggendo i dati da accessi non autorizzati.

Acquistare ora TP-Link AX3000 a soli 69,99€ significa approfittare del miglior prezzo mai registrato. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per migliorare la vostra rete con uno dei migliori access point Wi-Fi 6 disponibili sul mercato. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon